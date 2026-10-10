Die hohen Treibstoffpreise gehören zu den größten Problemen der Republikaner vor den Zwischenwahlen in den USA . Sie tragen dazu bei, dass demokratische Kandidatinnen und Kandidaten Chancen in Wahlkreisen haben, die sonst fest in republikanischer Hand sind.

Seit Wochen sucht Donald Trump deshalb nach Wegen, um die Preise noch rechtzeitig vor den Midterms zu senken. Inzwischen scheint ihm jedes Mittel recht zu sein. Am Freitag hat der US-Präsident verkündet, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart, dass Russland unverzüglich 300 000 Tonnen Dieselkraftstoff liefere. Weitere 500 000 Tonnen sollen im November folgen, eine Million Tonnen danach.

Midterms : Was man über diese US-Zwischenwahlen wissen sollte Am 3. November entscheiden die Amerikaner, ob die restliche Amtszeit für Donald Trump ungemütlich wird. In welchen Bundesstaaten das Rennen spannend wird – und was passiert, wenn die Demokraten gewinnen. SZ Plus Von Charlotte Walser ...

Trump bezeichnete sein Gespräch mit Putin als „äußerst erfolgreich“. Dank der russischen Exporte würden die Dieselpreise „rekordmäßig und schnell“ sinken, versprach er auf seiner Plattform Truth Social. Er fügte an, niedrigere Preise für die Amerikaner, insbesondere für die Landwirte, Viehzüchter und Lastwagenfahrer, hätten für ihn Priorität.

Das Finanzministerium teilte wenig später mit, dass es die US-Sanktionen gegen russischen Diesel aufhebe, „um die Belieferung des Weltmarktes mit russischem Diesel zu ermöglichen“. Russische Energieproduzenten dürfen demnach bis im April Kraftstoff in die USA verkaufen.

Die USA hatten die Sanktionen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt. Ziel war es, Putins Möglichkeiten zur Finanzierung des Krieges einzuschränken. Russland wiederum hat den Export von Diesel wegen ukrainischer Angriffe auf die Ölraffinerien verboten, weil die Treibstoffversorgung im Land gestört ist. Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien haben sich als wirksames Druckmittel gegen den Kreml erwiesen.

Selenskij nennt die Diesel-Vereinbarung „eine Investition in den Krieg“

Dieses Druckmittel scheint nun gefährdet zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kritisierte die Vereinbarung zwischen Trump und Putin umgehend: Jede Lockerung der Sanktionen gegen Russland ohne klare Vereinbarung zur Deeskalation sei eine „offensichtliche Schwäche“, schrieb Selenskij auf der Plattform X – und Frieden komme nie durch Schwäche zustande.

Der Deal spiele Russland in die Hand. Er erlaube dem Land, mehr Menschen zu töten, den Krieg länger zu führen – und sogar weniger Respekt vor Amerika zu haben und der Welt noch mehr Schaden zuzufügen. „Die USA kennen die Vorschläge der Ukraine“, schrieb Selenskij weiter: Die Ukraine werde die russischen Ölraffinerien nicht länger angreifen, wenn Russland damit aufhöre, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören.

Erst kürzlich seien schon europäische Sanktionen gegen russische Oligarchen aufgehoben worden, hielt der ukrainische Präsident fest. Seit diesem Schritt hätten die russischen Schläge noch zugenommen. „Russland den Verkauf von Erdölprodukten zu erlauben, ist eine Investition in den Krieg, der beendet werden muss, nicht verlängert“, argumentierte er. Und: „Geschenke an Putin werden keinen Frieden bringen und der zivilisierten Welt nicht dienen.“ Auch erwähnte Selenskij, dass sich Vertreter des US-Kongresses zu Gesprächen in Kiew befänden; gleichzeitig halten sich ukrainische Unterhändler zu Gesprächen in Florida auf. Dennoch schloss Trump nun mit Putin eine Vereinbarung – und stellte sich damit gegen die Ukraine.

Auswirkungen auf die Preise wohl eher gering

Allerdings ist bislang unklar, ob Trumps Ankündigung mehr als ein Versprechen ist. Die russische Seite bestätigte zwar den Grundsatz, gab aber keine Einzelheiten bekannt. Energieexperten äußerten in US-Medien Zweifel daran, dass Russland so viel Diesel liefern kann, wie Trump behauptet. Auch wenn Russland die von Trump genannten Mengen zur Verfügung stellen würde, ist offenbar fraglich, ob sich das stark auf die Preise auswirken wird. Denn 300 000 Tonnen entsprechen weniger als einem Zehntel des weltweiten Tagesbedarfs.

Trumps Deal mit Russland ist der jüngste von vielen Versuchen, die Preise zu senken. Anfang Oktober hatten sich die G-7-Länder auf Druck der USA darauf geeinigt, 100 Millionen Barrel Öl und Diesel aus ihren strategischen Reserven auf den Markt zu bringen. Im September hatte Trump vorgeschlagen, US-Dieselexporte zu verbieten. Jedoch erklärte die Industrie, das würde zu weltweiten Engpässen führen und die Preise würden steigen statt sinken. Vorige Woche kündigte Trump Steuererleichterungen für Autofahrer an.

Im landesweiten Durchschnitt liegen die Dieselpreise derzeit bei 6,28 Dollar pro Gallone. Vor einem Jahr lagen sie noch bei 3,68 Dollar pro Gallone. Das führt zu großer Unzufriedenheit der Verbraucher, die sich in den Umfragen zu den Zwischenwahlen widerspiegeln.

Chuck Schumer geißelt einen „schmutzigen Deal“

In den USA wurde Trumps Vereinbarung mit Putin gemischt aufgenommen. Von seiner Anhängerschaft erntete der Präsident wie gewöhnlich Applaus. Einige Republikaner allerdings äußerten sich kritisch. So schrieb der Abgeordnete Don Bacon aus Nebraska auf X: „Wir müssen den Dieselpreis für amerikanische Farmer und Konsumenten senken“, aber russischen Kraftstoff zu kaufen, „ist der falsche Weg.“ Putin, so Bacon weiter, suche nach einem Weg, die USA dazu zu bringen, Druck auf die Ukraine auszuüben, damit sie die Angriffe auf die Raffinerien einstelle: „Ich hoffe, dass die Ukraine weiterhin Russlands Dieselproduktion zerstört.“

Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, sprach von einem „Pakt mit dem Teufel“. Trump gehe diesen Pakt ein, um sein ins Wanken geratenes politisches Ansehen wieder zu stärken. Er tue das angesichts der schockierend hohen Dieselpreise, die durch Trumps eigenen, „rücksichtslosen und illegalen“ Krieg im Nahen Osten verursacht worden sei. Dieser „schmutzige Deal“, so Schumer, werde denselben Putin unterstützen, der den Iranern dabei helfe, US-Soldaten zu töten und der die Ukraine angegriffen habe.