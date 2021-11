Nur drei von 47 Kirchenoberhäuptern in Deutschland sind laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht klimaschädlich unterwegs. Das hat der achte Dienstwagen-Check der DUH unter den leitenden Geistlichen von evangelischer und katholischer Kirche ergeben. Durchschnittlich stießen deren Dienstwagen im Realbetrieb 190 Gramm CO₂ pro Kilometer aus und damit genau das Doppelte des EU-weit vorgeschriebenen Flottengrenzwerts von 95 Gramm, kritisierte die Umwelthilfe am Mittwoch. Am weitesten unter dem Wert lag Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst von der Evangelischen Kirche der Pfalz mit einem VW ID3 und einem CO₂-Ausstoß von 56 Gramm pro Kilometer. Schlusslicht ist der katholische Bischof Georg Bätzing vom Bistum Limburg. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz fährt einen Audi A8 mit einem realen CO₂-Ausstoß von 258 Gramm.