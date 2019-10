Detailansicht öffnen Illustration: Stefan Dimitrov

Hinter dem Projekt Wikipedia steht die Wikimedia Foundation, die nach eigenen Angaben freies Wissen und freie Inhalte fördern möchte. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Hauptsitz in San Francisco hat mehr als 300 Angestellte, die sich unter anderem um die Software, die technische Infrastruktur und die Tausenden ehrenamtlichen Autoren kümmern. Gegründet wurde die Gesellschaft 2003 von dem damals 37 Jahre alten Amerikaner Jimmy Wales, den Wikipedia-Nutzer von seinen Spendenaufrufen her kennen dürften (2018 hat Wikimedia Deutschland 3,6 Millionen Euro an Spenden eingenommen). "Unser Anspruch muss es sein, so gut zu sein wie der Brockhaus!", sagte Wales über sein Werk.