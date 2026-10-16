Bei den Berliner Sondierungsgesprächen zwischen Linken, Grünen und SPD sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch die jüngsten Äußerungen der umstrittenen Neuköllner Linke-Abgeordnete Vanessa Emde ein Thema sein. Die Verhandlungsteams mit Vertretern der Parteispitzen kamen dafür am Freitagvormittag im Haus der Statistik in Berlin -Mitte zusammen.

Emde hat am Donnerstagabend einen Post auf Instagram veröffentlicht. Darin sagte sie, dass sie vor einigen Monaten in einem Video davon gesprochen habe, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. „Ich stehe zu meinen Aussagen und ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück“, erklärte sie dazu nun. Der Satz sei ein völkerrechtlicher „No-Brainer“, also eine Selbstverständlichkeit. Kritiker werfen der Linke-Abgeordneten vor, nicht zum Existenzrecht Israels zu stehen. Dass sie trotz aller Kritik an ihrer Person in die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus aufgenommen wurde, sei „ein kleiner Geländegewinn gegen die Staatsräson“, sagte Emde.