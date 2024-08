Die Linke:Bewerber für den Parteivorsitz

Der 63-Jährige verwies auf seine Erfahrung als Gentechnikexperte für Greenpeace und Biowaffeninspekteur für die Vereinten Nationen. Bei Greenpeace habe er „Kampagne gelernt und bei den Vereinten Nationen Diplomatie“, schrieb van Aken auf X. Ex-Parteichef Bernd Riexinger hatte sich zuvor für van Aken ausgesprochen. Er habe die richtige Art aufzutreten und bringe „reichlich Erfahrung und politisches Gespür mit“, sagte er dem Spiegel.

Die Partei brauche laut Schwerdtner eine neue politische Kultur

Auch die Publizistin Ines Schwerdtner will Bundesvorsitzende der Linken werden. „Ich habe mich entschieden, auf dem kommenden Parteitag in Halle für den Vorsitz unserer Partei zu kandidieren“, erklärte die 1989 im sächsischen Werdau geborene Schwerdtner auf ihrer Website. Bei der Europawahl stand sie auf Listenplatz fünf der Linken, verpasste den Einzug ins Parlament jedoch.

Schwerdtner arbeitet als freiberufliche Journalistin und Publizistin. Sie engagierte sich unter anderem in der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ und in einer Kampagne gegen steigende Preise. Nach Angaben des Linken-Landesverbands Sachsen-Anhalt ist Schwerdtner aktuell im Kreisverband Anhalt-Bitterfeld organisiert. Es sei notwendig, eine neue politische Kultur in der Partei zu etablieren, so Schwerdtner. Nötig sei ein Umgang, der von gegenseitigem Vertrauen und einem Fokus auf die gemeinsamen politischen Ziele geprägt sei.

Thüringens Staatskanzleichef und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff schloss eine Kandidatur nicht aus. „Diese Frage würde ich mir gegebenenfalls stellen, wenn ich aus der Partei heraus gebeten werden sollte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Hoff gilt als versierter Stratege und enger Vertrauter von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).