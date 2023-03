Parteien:Der schnelle Niedergang der Linken

Von Boris Herrmann, Berlin

Wie geht's eigentlich der Linken so? Eher wie dem unverwüstlichen Fraktionschef Dietmar Bartsch oder wie dem zunehmend rätselhaften Gregor Gysi? Eher wie der bemühten, aber glücklosen Parteivorsitzenden Janine Wissler oder der innerparteilichen Oppositionsführerin Sahra Wagenknecht oder dem stets über den Dingen schwebenden Bodo Ramelow? Das ist schon mal eines der Grundprobleme dieser Partei: Die Antwort hängt immer stark davon ab, wem man die Frage stellt.

Vielleicht geht es diesem widersprüchlichen Gesamtgebilde, das man als die Linkspartei kennt, derzeit am ehesten so wie Katja Kipping: Sie hat es zuletzt schlechter erwischt, als sie es nach eigenem Befinden verdient hätte - und jetzt weiß sie nicht so recht, wie es weitergehen soll.

Katja Kipping sieht sich in einer "phasing-out-Phase"

Kipping, 45, hat diese Partei acht Jahre lang geleitet und wirkte nicht sonderlich nostalgisch, als sie es hinter sich hatte. Ende 2021 wechselte sie zwar von der Bundes- in die Landespolitik, dafür aber von der Opposition in die Regierung. Es ist über Parteigrenzen hinweg gelobt worden, dass sie als Berliner Sozialsenatorin einen mehr als ordentlichen Job gemacht hat, etwa bei der Notversorgung der ukrainischen Flüchtlinge am Hauptbahnhof. Trotzdem ist sie diesen Job nach gut einem Jahr praktisch schon wieder los. Weil die Berliner marathonbedingt zu einer Nachwahl antreten mussten und sich darüber schwarz ärgerten.

Während der mutmaßlich nächste Regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU nun also mit der SPD Koalitionsverhandlungen führt, nimmt Kipping in der Kantine des Roten Rathauses ein Mittagessen ein, das schon den Charakter einer politischen Henkersmahlzeit hat. "Im Moment bin ich in einer Art phasing-out-Phase", sagt Kipping. "Wahrscheinlich bis Ende April habe ich noch das, was man administrative Verantwortung nennt. Was ich danach mache, ist offen."

Man wird das Gefühl nicht los, dass sich mit der ehemaligen Parteichefin die gesamte Partei in einer allmählichen Auslaufphase befindet. 2021 hat es die Linke dank dreier Direktmandate sozusagen erst im Fotofinish in den Bundestag geschafft, bei einer Reihe von Landtagswahlen schnitt sie zuletzt so schlecht ab, dass sie bei den Sonstigen einsortiert wurde. Sie kämpft darum, als politische Kraft sichtbar zu bleiben. Und jetzt kommt ihr mit der Senatorin Kipping auch noch eine der letzten Prominenten abhanden, die sich zuletzt mit konkreter Politik profilieren konnte.

Am Abend der Berliner Nachwahl waren rar gewordene Bilder zu bestaunen: jubelnde Linke. Die 12,2 Prozentpunkte sahen im ersten Moment wie eine Trendwende für die Partei aus. Allerdings nur im ersten Moment, als sich noch niemand vorstellen konnte, dass Wegner tatsächlich einen Koalitionsverhandlungspartner finden würde. Und als sie im Karl-Liebknecht-Haus die subtileren Botschaften dieses Wahlergebnisses noch nicht realisiert hatten.

Die Lebensversicherung der Linken ist doppelt bedroht

Die Bezirke Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf waren bis vor kurzem noch die Hochburgen einer ehemaligen ostdeutschen Volkspartei. Seit ihrer Nachwendeexistenz gingen dort die Direktmandate für den Bundestag traditionell an die Linke. Intern wurden diese Bezirke deshalb auch schon mal "die Lebensversicherung" genannt. 2021 setzte sich dann in Marzahn-Hellersdorf erstmals der Kandidat der CDU durch, und wenn das ein Warnschuss war, dann hat ihn die Linke offenbar überhört. Klar, bei einer Bundestagswahl gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Aber dass auf den Schaubildern des jüngsten Wahlergebnisses zum Abgeordnetenhaus praktisch der ganze Berliner Osten schwarz eingefärbt ist, eröffnet der Linken zumindest keine neuen Zukunftsperspektiven.

Die Lebensversicherung ist aber nun doppelt bedroht, denn am Freitag will die Koalition ein Wahlrecht beschließen, in dem es keine Grundmandatsklausel mehr gibt. Allein wegen dieser Klausel sitzt die Linke noch in Fraktionsstärke im Bundestag. Sie hat 2021 zwar nur 4,9 Prozent der Zweitstimmen, aber eben auch drei Wahlkreise gewonnen. Jan Korte, der Parlamentarische Geschäftsführer, nannte die Reform einen Versuch, die linke Opposition "mittels des Wahlrechts politisch platt zu machen."

Korte übrigens hat gerade angekündigt, sich von seinem einflussreichen Posten zurückzuziehen. Er gehörte er zu jenen, denen am ehesten zugetraut wurde, das Ruder für die Linken noch rumreißen zu können. Wieder einer weniger.

Oft wird vergessen, wie schnell alles bergab ging

Gerade deutet einiges darauf hin, dass Linke weder eine Wahlrechtsreform noch eine Wagenknecht-Debatte braucht, um ihre Auslaufphase voranzutreiben. Dabei wird oft vergessen, wie schnell alles bergab ging. In der zurückliegenden Wahlperiode hatte die Linke im Bundestag noch mehr Sitze als die Grünen. Kipping sagt: "Ich bin der festen Überzeugung: Es braucht weiterhin eine sozialistische Partei auf der Höhe der Zeit." Mehr und mehr Wahlberechtigte sehen das offenbar anders.

Dazu trägt sicherlich der Umstand bei, dass unter den verbliebenen 39 Abgeordneten im Bundestag etwa 39 Meinungen kursieren, wie eine Linke auf der Höhe der Zeit auszusehen hätte. In keinem der zentralen Politikfelder (Klima, Krieg, Corona, Migration) lässt sich erahnen, wofür genau diese Partei eigentlich steht. Und es gibt kaum Indizien, dass sich das änderte, wenn sich der Wagenknecht-Flügel tatsächlich abspaltete und die Fraktion ihren Fraktionsstatus verlöre. Manche sehnen das trotzdem herbei, damit überhaupt mal irgendwas passiert.

Die Linke kann derzeit machen, was sie will, sich streiten, sich zusammenraufen, sich auf Demos und Gegendemos aufteilen, sich auf Inhalte konzentrieren, zuspitzen, abwägen, provozieren. Es hilft alles nichts: Sie scheint an der Fünf-Prozent-Marke wie festgenagelt zu sein. Gegenwärtig ist sie vor allem eine Partei der Ratlosen. Eine Bundestagsabgeordnete sagt, es gehe jetzt darum, zu überwintern, bis es besser wird. Sie hat keine Hoffnung, dass der Stimmungswandel zufällig mit dem meteorologischen Frühlingsanfang einhergeht.