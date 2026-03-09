Bevor die Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus der Linken in Berlin beginnt, gibt es erst einmal Blumen für die Kandidatinnen aus Baden-Württemberg. „First things first“, sagt Parteichefin Ines Schwerdtner. „Wir hatten ja immerhin auch feministischen Kampftag.“ Die Linke feiert den Frauentag, weil sie den Einzug in den Stuttgarter Landtag eben nicht feiern kann. Mit 4,4 Prozent ist die Partei klar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Aber, auch das ist wahr: So nah war sie in Baden-Württemberg noch nie an dieser Grenze.