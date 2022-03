Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, hat seine Fraktionskollegin Sahra Wagenknecht und andere prominente Politiker der Partei für deren Haltung in der Russland-Ukraine-Krise scharf kritisiert. Hintergrund ist eine Erklärung, die Wagenknecht und sechs weitere Linken-Abgeordnete am Sonntag verfasst hatten. Die Unterzeichner kritisieren darin die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland. Gysi wirft der Gruppe eine "völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und des Leids" in der Ukraine vor. Auch für die pauschale Ablehnung von deutschen Waffenlieferungen äußert er Unverständnis. Damit sprächen Wagenknecht und Co der "Ukraine faktisch ein Selbstverteidigungsrecht ab". Sie seien damit indirekt dafür, dass die Ukraine "nur die Chance zur bedingungslosen Kapitulation bekommt", schreibt er. Wagenknecht wies die Vorwürfe auf ihrer Homepage aufs Schärfste zurück. Gysis Aussagen grenzten an Rufmord.