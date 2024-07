Am liebsten würde René Wilke gar nicht mehr über die Bombe sprechen, die er da vor ein paar Tagen hat platzen lassen. Auch nicht über die Schockwellen, die das bei der Linken in Brandenburg und darüber hinaus ausgelöst hat. „Ich möchte jetzt Gras darüber wachsen lassen“, erklärt Wilke. „Mein Austritt ist deutlich überhöht worden. Ich bin ja nur ein Mitglied von vielen.“

Das ist vermutlich nicht einmal kokett gemeint, dennoch ziemlich unzutreffend. René Wilke, 40, ist Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder. Bekannt auch aus Funk und Fernsehen, zuletzt gesehen in der Talkshow von Markus Lanz. Als er 2018 das Amt antrat, war er mit 34 der jüngste Bürgermeister Brandenburgs und dort der erste mit einem linken Parteibuch seit der Wende.

Da war es nur noch eine

Mit Wilkes Austritt bleibt der Linken noch eine Oberbürgermeisterin einer namhaften Stadt, Eva-Maria Kröger in Rostock. Die einst Dritte im Bunde, Katja Wolf in Eisenach, ist kürzlich zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewechselt. Die Linke befindet sich gerade im ziemlich freien Fall; wenige Wochen vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern ist Wilkes Abschied eine weiteres Menetekel. „Überraschend kam der Schritt nicht“, versuchte Brandenburgs Parteichef Sebastian Walter in einer ersten Reaktion zu beruhigen.

Tatsächlich war es ein Austritt mit Ansage. Bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt vor sechs Jahren war er in einen handfesten Konflikt mit seiner Partei geraten: Nachdem eine Gruppe von Geflüchteten einen Club mit Messern und Eisenstangen überfallen hatte, verfügte Wilke, sie ausweisen zu lassen. Ausgerechnet er, der Oberbürgermeister der Linken, nutzte dafür einen oft übersehenen Paragrafen im Aufenthaltsgesetz. Dafür wurde er von seiner Partei heftig kritisiert; Wilke wiederum kritisierte immer wieder die Linken-Führung in Berlin. „Ich könnte es keiner anderen Partei empfehlen, mit meiner Partei nach der Bundestagswahl zu koalieren“, sagte er 2021; die Parteiprogrammatik hielt dem Realitätscheck in Frankfurt nicht stand.

Am Ende sei der „innere Spagat“ nicht mehr auszuhalten gewesen, erklärt Wilke am Telefon. Dazu zähle auch die pazifistische Position der Linken seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die könne er gegenüber den fast 1000 ukrainischen Geflüchteten in Frankfurt nicht vertreten. „Ich hab’s mir damit nicht leicht gemacht“, meint Wilke zu seinem Austritt. „Ich konnte nicht mehr für die Linke einstehen. Ich wollte mit mir im Reinen sein.“

Zum BSW möchte er nicht wechseln

So schließt sich auch ein Kreis in seiner Vita. Wilkes Mutter stammt aus Russland, als Kind hat er mit den Eltern zusammen für ein paar Jahre in Moskau gelebt; in der brutalen Umbruchzeit nach 1990, als Menschen auf der Straße gestorben seien. Diese Erlebnisse waren ein Anlass für ihn, im Alter von 16 in die Vorgängerpartei der Linken, die PDS, einzutreten. Mit 19 wurde Wilke dann Kreisvorsitzender der PDS in Frankfurt, er war Stadtverordneter und direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Auch jetzt, nach 24 Jahren in der Partei, wünsche er ihr Erfolg, sagt Wilke. „Denn ich finde, dass eine Linke weiterhin gebraucht wird. Ich gehöre da nur nicht mehr rein.“

Anders als so manche andere frustrierte Linke möchte Wilke nicht dem BSW beitreten. Das ginge schon wegen der Russlandfreundlichkeit des Bündnisses nicht. Seine jetzige Amtszeit dauert noch bis 2026, die will er als Parteiloser ausüben. In den vergangenen Jahren sei die Politik deutlich konfrontativer geworden, meint Wilke. Dem könne er ohne Parteibindung umso besser begegnen: „Uns hilft jetzt keine Polarisierung.“ Das war auch Wilkes Appell, als die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag erstmals zusammentrat: Seinen Austritt bei der Linken könnten sie auch als Angebot verstehen, sagte er zu den Parlamentariern.