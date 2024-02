Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch zieht sich vom Vorsitz der neuen Gruppe seiner Partei im Bundestag zurück. "Ich trete bei der Fraktionsklausur am 19. und 20. Februar nicht mehr für das Amt an", sagte der 65-Jährige am Sonntag in Berlin. Damit verliert die Linke einen ihrer bundesweit bekanntesten Politiker in prominenter Führungsposition. Bartsch sagte, er vollziehe mit seinem Schritt den Rückzug, den er bereits im August angekündigt habe - damals noch als Vorsitzender der inzwischen aufgelösten Linksfraktion im Bundestag. Unter dem Eindruck des drohenden Bruchs mit der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht entschied sich Bartsch jedoch im Oktober um und blieb zunächst an der Fraktionsspitze. Als diese sich wegen der Spaltung der Partei auflöste, wurde er Vorsitzender der neuen Gruppe mit 28 Linken-Abgeordneten. Diese wurde am Freitag vom Bundestag anerkannt. Nun zieht sich Bartsch tatsächlich aus der ersten Reihe zurück.