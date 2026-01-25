Bodo Ramelow erkennt die Linke nicht wieder. „Wir sind nicht mehr die gleiche Partei, die wir einmal waren“, erzählt er dem Journalisten Daniel Bax in seinem Büro mit Blick auf den Reichstag, und wenn ein Altgedienter wie Ramelow das sagt, dann hat das Gewicht.
Die LinkeIm Herzen der Aufsteiger
Lesezeit: 3 Min.
Der Journalist Daniel Bax versucht, den Erfolg der Linken zu erklären. Und kommt der Partei dabei etwas zu nahe.
Rezension von Nicolas Freund
