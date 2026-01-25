Zum Hauptinhalt springen

Die LinkeIm Herzen der Aufsteiger

Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek und Jan van Aken von der Linken (v. li.) jubeln hier nicht über das Buch von Daniel Bax, sondern über das Ergebnis der Bundestagswahl im Februar 2025.
Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek und Jan van Aken von der Linken (v. li.) jubeln hier nicht über das Buch von Daniel Bax, sondern über das Ergebnis der Bundestagswahl im Februar 2025. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Der Journalist Daniel Bax versucht, den Erfolg der Linken zu erklären. Und kommt der Partei dabei etwas zu nahe.

Rezension von Nicolas Freund

Bodo Ramelow erkennt die Linke nicht wieder. „Wir sind nicht mehr die gleiche Partei, die wir einmal waren“, erzählt er dem Journalisten Daniel Bax in seinem Büro mit Blick auf den Reichstag, und wenn ein Altgedienter wie Ramelow das sagt, dann hat das Gewicht.

