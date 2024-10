Den ersten Test besteht Jan van Aken auf dem Bundesparteitag der Linken, der am Wochenende in Halle an der Saale stattfindet, am Freitagabend. Da ist er noch gar nicht zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Im Vorfeld war es zu heftigen Diskussionen um die Haltung der Partei gegenüber Israel und dem Krieg im Nahen Osten gekommen. Propalästinensische Stimmen forderten, das Vorgehen Israels als Genozid einzustufen und eine andere Definition von Antisemitismus als die bisher gängige der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA) zu übernehmen. Der Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel wurde in dem Antrag nicht verurteilt, ebenso fand eine Anerkennung des Existenzrechts Israels keine Erwähnung.

Am schärfsten wandte sich Katina Schubert, die auf diesem Parteitag die kommissarische Bundesgeschäftsführung abgibt, gegen eine solche Haltung: Der 7. Oktober sei eine Zäsur gewesen, der größte Massenmord an Juden seit der Shoah. „Das hat eine Folge für die Menschen jüdischen Glaubens in der ganzen Welt. Und das müssen wir erst mal feststellen, ohne dass wir schon gleich wieder relativieren“, sagte sie. Dieser Terror sei nicht die Folge von Besatzung, diesen Terror gebe es seit der Gründung des Staates Israel.

Um offenen Streit über das Thema zu verhindern, hatte sich maßgeblich Jan van Aken im Vorfeld als Schlichter betätigt – und offenbar erfolgreich. Mit großer Mehrheit verabschiedete Die Linke geräuscharm einen Konsensantrag zum Thema, in dem ein sofortiger Waffenstillstand in Israel und Palästina sowie die Freilassung aller Geiseln gefordert wird. Außerdem stelle sich Die Linke gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus. Man erkläre sich solidarisch mit den Opfern auf allen Seiten.

Am meisten Applaus erntete die Jüdin Ellen Brombacher, als sie sagte, sie stimme zwar nicht mit jeder Formulierung des Antrags überein, aber mit der Richtung. Sie lobte, dass er kulturvoll miteinander erstritten worden sei. Und sagte, solidarisch mit dem palästinensischen Volk zu sein und klar gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen, das gehe nicht nur zusammen, das gehöre zusammen, „die Klammer heißt Menschlichkeit“.

„Niemand beißt mehr in irgendein Mikrofon, nur weil es ihm hingehalten wird“

Die Linke streitet sich also. Aber offensichtlich streitet sie sich neuerdings tatsächlich hinter verschlossenen Türen. Und sie folgt zum ersten Mal ihrem neuen Parteivorsitzenden, wenn der dafür wirbt, sich gemeinsam auf einen Kompromiss zu einigen. Wenn sich das so fortsetzt, ist das womöglich die wichtigste Botschaft, die von diesem Parteitag ausgeht.

Auch Martin Schirdewan lobte in seiner Abschiedsrede als Parteivorsitzender die Debatte zum Thema und bezeichnete sie als „eine Sternstunde der innerparteilichen Demokratie“. Zu einer neuen Diskussionskultur, die vielfach angemahnt worden war, gehöre, dass man ein Nebeneinander von Wahrheiten aushalte, auch wenn sie manchmal gegenseitig erschienen.

Er und Janine Wissler wurden als Parteivorsitzende von den Delegierten am Samstag mit stehenden Ovationen verabschiedet. Am Nachmittag übernahmen Ines Schwerdtner und Jan van Aken das Steuer. In seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz, die für Jubel, Applaus und Begeisterung unter den Delegierten sorgte, sprach er seiner Partei Mut zu. „Wir rocken das“, versprach er. Ja, die letzten Wahlergebnisse seien „Mist“ gewesen, „aber unsere Partei ist viel lebendiger als die Wahlen es zeigen“. Auch kam er noch einmal auf eine neue Kultur in der Partei zu sprechen: „Jetzt ist Schluss mit Zoff“, gab er vor. „Niemand beißt mehr in irgendein Mikrofon, nur weil es ihm hingehalten wird.“

Ines Schwerdtner sprach in ihrer Rede davon, dass man „mit großer Nüchternheit und Demut analysieren“ müsse, wie es zu den schlechten Wahlergebnissen in der Vergangenheit gekommen sei. Sie kandidiere für den Linken-Vorsitz aus tiefer Überzeugung, dass es diese Partei brauche. Sie sprach sich für Klarheit in den Positionen aus, für Fokus auf bestimmte Themen und Glaubwürdigkeit in der Arbeit vor Ort. Sie wünsche sich eine Partei, die das Leben der Menschen zum Besseren verändere. „Niemand soll in diesem Land in Angst leben müssen“, sagte sie. „Wir sind das Gegenteil von Angst. Wir sind die Hoffnung.“

Beide wurden mit entschiedener Mehrheit zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Auch diese Zustimmung ist für Die Linke durchaus bemerkenswert: Schwerdtner erhielt 79,8 Prozent der Stimmen, van Aken sogar 88 Prozent. Beide verstehen sich gut. „Wir haben ein ähnliches Naturell“, sagte Ines Schwerdtner im Gespräch mit der SZ. „Und wir sind beide Team Praxis. Das ist doch schon mal eine gute Grundlage.“

Die Linke formuliert ihre Grundausrichtung

Vor ihnen liegen nun immense Aufgaben. Sie werden die Partei in den Bundestagswahlkampf führen, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen, ist das erklärte Ziel. Die Grundausrichtung dafür liefert dieses Wochenende: Man will sich gegen die Rechtsverschiebung im Land wenden, für eine Umverteilung von oben nach unten kämpfen, Milliardäre abschaffen, für Frieden einstehen, sich gegen Waffenlieferungen und die Stationierung von US-Raketen auf deutschem Boden positionieren, für bezahlbare Mieten streiten und sich an der Ampel abarbeiten. „Erst schlafwandeln die in die Krise. Und dann sparen sie auch noch in diese Krise hinein“, sagte Schirdewan noch in Richtung Berlin. „So zerstört man die Zukunft dieses Landes. Kürzungshaushalt und Investitionsbremse: Diese Politik der Ampel ist wirklich politischer Wahnsinn.“ Dem BSW warf er einen „rechtsdrehenden Wagenknecht-Personenkult“ vor, aber fügte hinzu, was ohnehin in Halle gilt: Er habe „keine Lust mehr, noch irgendein Wort über diese Leute zu verlieren“.

Im Zentrum steht jetzt für die Partei, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen mit konkreten sozialen Forderungen, die das Leben der Menschen im Alltag verbessern sollen. „Wir müssen ab dem ersten Tag nach diesem Parteitag in den Wahlkampfmodus überwechseln“, machte Ines Schwerdtner schon im Vorfeld des Wochenendes deutlich. „Und dann haben wir noch elf Monate Zeit, um das Ruder rumzureißen.“