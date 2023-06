Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat eine Warnung an seine Parteikollegin Sahra Wagenknecht ausgesprochen: "Ich will in großer Klarheit deutlich machen, dass ich es auch als völlig inakzeptabel ansehe, wenn man den Versuch unternimmt, eine neue Partei zu gründen", sagte Bartsch. Er kündigte an einzuschreiten, sollten Ressourcen der Fraktion zur Vorbereitung der Parteigründung genutzt werden. Zudem stellte sich Bartsch, anders als seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali, weitgehend hinter den Beschluss der Parteispitze, mit Wagenknecht zu brechen. Diese liebäugelt seit Monaten mit der Gründung einer Konkurrenzpartei, ist aber weiter Mitglied der Linken und des Bundestags.