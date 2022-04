Trotz der Krise der Linkspartei soll die Spitze der Bundestagsfraktion nicht vorzeitig neu gewählt werden. Dies habe der Fraktionsvorstand einstimmig beschlossen, sagte der Vorsitzende Dietmar Bartsch am Dienstag in Berlin: "Es gibt aus meiner Sicht dafür auch keinen Grund." Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow war vergangene Woche nach nur 14 Monaten im Amt zurückgetreten, weil die Erneuerung der Partei zu langsam vorankomme. Sie hatte "neue Gesichter" angemahnt. Auf Parteiebene soll der gesamte Vorstand Ende Juni neu gewählt werden. Ob die Co-Vorsitzende Janine Wissler erneut antritt, ist offen. Es hatte auch Forderungen nach einer Neuwahl für die Spitze der Bundestagsfraktion gegeben, die von Bartsch und Amira Mohamed Ali geleitet wird. Die Partei steckt wegen schlechter Wahlergebnisse und interner Zerwürfnisse in der Krise.