AfD und LinkeWie viel Zuspitzung ist erlaubt?

Lesezeit: 2 Min.

Streitpunkt ist ihre Aussage, die Rechtsaußen-Partei AfD sei von Oligarchen bezahlt: Ines Schwerdtner.
Streitpunkt ist ihre Aussage, die Rechtsaußen-Partei AfD sei von Oligarchen bezahlt: Ines Schwerdtner. (Foto: Michael Kappeler/picture alliance/dpa)
  • Die AfD mahnt Linken-Chefin Ines Schwerdtner wegen ihrer Aussage im ZDF-Sommerinterview ab, die AfD werde von Oligarchen bezahlt.
  • Schwerdtners Anwälte weisen die Abmahnung zurück und argumentieren, die Aussage sei eine zugespitzte politische Bewertung aufgrund belastbarer Verdachtsmomente.
  • Die Linke macht den Streit öffentlich und wirft der AfD vor, Schwerdtner mundtot machen zu wollen.
Wegen einer Aussage im ZDF-Sommerinterview fordert die AfD von der Chefin der Linken eine Unterlassungserklärung. Doch Ines Schwerdtner wehrt sich.

Von Tim Frehler, Berlin

Zwischen der Parteichefin der Linken, Ines Schwerdtner, und der AfD entspinnt sich ein Streit, in dem mittlerweile die Anwälte übernommen haben. Im Mittelpunkt steht eine Aussage Schwerdtners aus ihrem Sommerinterview im ZDF. Doch in der Auseinandersetzung geht es um mehr – darum etwa, wie weit Politiker bei ihren verbalen Angriffen gehen dürfen und wie viel Zuspitzung erlaubt ist.

