Wegen einer Aussage im ZDF-Sommerinterview fordert die AfD von der Chefin der Linken eine Unterlassungserklärung. Doch Ines Schwerdtner wehrt sich.

Von Tim Frehler, Berlin

Zwischen der Parteichefin der Linken, Ines Schwerdtner, und der AfD entspinnt sich ein Streit, in dem mittlerweile die Anwälte übernommen haben. Im Mittelpunkt steht eine Aussage Schwerdtners aus ihrem Sommerinterview im ZDF. Doch in der Auseinandersetzung geht es um mehr – darum etwa, wie weit Politiker bei ihren verbalen Angriffen gehen dürfen und wie viel Zuspitzung erlaubt ist.