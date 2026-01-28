Zum Hauptinhalt springen

Gedenken an den Holocaust„So begann es hier in den Dreißigerjahren“

Lesezeit: 3 Min.

„Neutralität im Angesicht des Hasses ist keine Neutralität. Es ist eine Erlaubnis“: Holocaust-Überlebende Tova Friedman bei ihrer Rede im Bundestag.
„Neutralität im Angesicht des Hasses ist keine Neutralität. Es ist eine Erlaubnis“: Holocaust-Überlebende Tova Friedman bei ihrer Rede im Bundestag. (Foto: Liesa Johannssen/REUTERS)

Der Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Die Rede hält die 87 Jahre alte Tova Friedman. Sie hat als Kind Auschwitz überlebt, und sagt, der Antisemitismus mache ihr heute wieder Angst.

Von Valerie Höhne, Berlin

Tova Friedman steht am Rednerpult, die 87-Jährige hat einen blauen Blazer an und einen bunten Schal umgelegt. Einst war sie das Mädchen, das Auschwitz überlebt hat. 81 Jahre und einen Tag nach der Befreiung aus dem Vernichtungslager steht sie im Plenarsaal des Deutschen Bundestags und erzählt von ihrer Kindheit. Es ist das erste Mal seit 1950, dass sie in Deutschland ist.

Zur SZ-Startseite

Antisemitismus
:„Wir sind viel vorsichtiger geworden“

Wenn jemand weiß, wie lebensgefährlich der Hass auf Jüdinnen und Juden sein kann, dann ist es Max Privorozki. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle hat den Anschlag auf seine Synagoge im Jahr 2019 überlebt.

SZ PlusInterview von Thorsten Schmitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite