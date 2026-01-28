Tova Friedman steht am Rednerpult, die 87-Jährige hat einen blauen Blazer an und einen bunten Schal umgelegt. Einst war sie das Mädchen, das Auschwitz überlebt hat. 81 Jahre und einen Tag nach der Befreiung aus dem Vernichtungslager steht sie im Plenarsaal des Deutschen Bundestags und erzählt von ihrer Kindheit. Es ist das erste Mal seit 1950, dass sie in Deutschland ist.
Gedenken an den Holocaust„So begann es hier in den Dreißigerjahren“
Der Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Die Rede hält die 87 Jahre alte Tova Friedman. Sie hat als Kind Auschwitz überlebt, und sagt, der Antisemitismus mache ihr heute wieder Angst.
Von Valerie Höhne, Berlin
