Wenn es für die Grünen in diesem Wahlkampf einen Schlüsselmoment gab, dann vielleicht den in Wernigerode. Bei einem Auftritt von Felix Banaszak, mitten in der Stadt, greift plötzlich ein Mann mit breitem Kreuz und Glatze nach dem Mikrofon und beschimpft den Grünen-Chef. „Dein Name steht in meinem Kopf drinne“, ruft er und fuchtelt drohend mit seinen Fingern vor Banaszaks Gesicht herum. Der bleibt ruhig, fragt den Angreifer, warum er so aggressiv sei. Die Antwort: „Weil du so dumm bist!“ Er stehe wohl vor dem lebenden Beweis für die Bedeutung des Straßenwahlkampfes in Sachsen-Anhalt, entgegnet Banaszak. Denn er wolle, dass dies ein Land bleibt, in dem man sich nicht anschreit, sondern respektvoll miteinander umgeht.