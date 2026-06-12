Zum Hauptinhalt springen

Bündnis 90/Die GrünenGrüne Jugend wirft Parteichefin Brantner Spaltung vor

Lesezeit: 4 Min.

„Ein großes Problem ist die Intransparenz“, kritisiert Henriette Held, Bundessprecherin der Grünen Jugend, hier mit dem zweiten Bundessprecher Luis Bobga beim Parteitag in Hannover.
„Ein großes Problem ist die Intransparenz“, kritisiert Henriette Held, Bundessprecherin der Grünen Jugend, hier mit dem zweiten Bundessprecher Luis Bobga beim Parteitag in Hannover. Michael Matthey/picture alliance/dpa

Bauen führende Realos um Franziska Brantner ein eigenes Jugend-Netzwerk auf – in Konkurrenz zur linken Grünen Jugend? In Berlin tobt ein Flügelstreit.

Von Markus Balser, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Das Programm war staatstragend, das Ambiente gediegen, als sich 120 Mitglieder eines Netzwerks vom Grünen-Nachwuchs des Realo-Flügels vergangenen Freitag in einer hippen Event-Location Berlin trafen. „Im Of Eden erwartet dich immer eine besondere Zeit – und manchmal ist sie sogar magisch“, versprechen die Veranstalter.  Parteichefin Franziska Brantner kam zum Netzwerktreffen ins Restaurant mit Blick auf die Spree.  Bundesvorstand Heiko Knopf sprach tags darauf bei der „Akademie der Jungen Realos“ in einer weiteren Location über die Flügelstrategie. Autorin Jana Puglierin sollte laut Agenda zur Verteidigung Europas referieren.

Zur SZ-Startseite

ExklusivAngst um Basisdemokratie
:Reform der Grünen: Gericht wird Urabstimmung wohl zulassen

Die Parteispitze will ihre Basis bald über eine neue Organisationsstruktur entscheiden lassen. 130 Mitglieder versuchen, das zu verhindern. Warum der juristische Weg ihnen kurzfristig keinen Erfolg verspricht und die Auseinandersetzung gerade erst begonnen hat.

SZ PlusVon Markus Balser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite