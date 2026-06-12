Das Programm war staatstragend, das Ambiente gediegen, als sich 120 Mitglieder eines Netzwerks vom Grünen-Nachwuchs des Realo-Flügels vergangenen Freitag in einer hippen Event-Location Berlin trafen. „Im Of Eden erwartet dich immer eine besondere Zeit – und manchmal ist sie sogar magisch“, versprechen die Veranstalter. Parteichefin Franziska Brantner kam zum Netzwerktreffen ins Restaurant mit Blick auf die Spree. Bundesvorstand Heiko Knopf sprach tags darauf bei der „Akademie der Jungen Realos“ in einer weiteren Location über die Flügelstrategie. Autorin Jana Puglierin sollte laut Agenda zur Verteidigung Europas referieren.