In Frankfurt kommen die Grünen zum ersten Mal nach der Landtagswahl zusammen, und tun, was man nach einer Niederlage immer tun kann: Sie wählen neues Personal. Aber vielen reicht das nicht.

Von Gianna Niewel, Frankfurt

Neulich, sagt ein Fraktionsmitglied der hessischen Grünen, hätten sie sich darüber unterhalten, was ein Bier in der Kneipe kostet. Einige hätten geraten, andere geschwiegen, am Ende hätten sich alle darauf geeinigt, dass sie halt zahlen, was auf der Rechnung steht. "Das ist schon mal ein Problem", sagt der Mann, und meint damit nicht nur die 3,80 Euro für ein Binding vom Fass - er meint auch, dass niemand in der Runde den Preis wusste.