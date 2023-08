Von Markus Balser, Berlin

Wie zufrieden manche Führungskraft gerade mit dem Auftritt der Grünen ist? Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ließ diese Woche tief blicken. "Wir versauen es uns permanent selbst", beklagte er am Mittwochabend per Fernsehinterview im ZDF. "Und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis." Direkt angesprochen fühlen durfte sich die grüne Familienministerin Lisa Paus, die das von Habeck bereits abgesegnete Gesetz für Entlastungen der Wirtschaft blockiert und damit einen neuen heftigen Koalitionsstreit ausgelöst hatte. Genau das, was die Ampelregierung nach der Sommerpause eigentlich verhindern wollte.