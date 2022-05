Von Michael Bauchmüller und Constanze von Bullion

Sie können sich vor Lob kaum retten, auch wenn der Zuspruch keine Haltbarkeitsgarantie hat. Die Grünen, angeführt von Robert Habeck und Annalena Baerbock, profilieren sich gerade als Krisenmanager und als Partei der Selbstüberwindung. Ob Panzerlieferungen an die Ukraine, Militärmilliarden oder ungeliebtes Flüssigerdgas - keine Aufgabe scheint heikel genug, um sie nicht in Rekordtempo abzuwickeln. Jetzt reist die Außenministerin auch noch in die Ukraine, vor dem Kanzler. Dem Publikum gefällt's, die Parteibasis hält still. Die innere Bewährungsprobe aber steht der Partei noch bevor.