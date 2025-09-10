Umweltpolitik Wie die Milliarden für den Klimaschutz schrumpfen 10. September 2025, 16:24 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Die Förderprogramme für Klimaneutralität, etwa für energetische Sanierungen, sind teuer. Das Finanzministerium spricht von 36,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Eine Nebelkerze? (Foto: Sven Simon/Imago)

Ihre Zustimmung zum Sondervermögen hatten sich die Grünen teuer abkaufen lassen: 100 Milliarden Euro sollten zusätzlich in den Klimaschutz fließen. Doch die Realität sieht weitaus dürftiger aus.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback