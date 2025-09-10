Die Antwort auf Lisa Badums Frage findet sich ganz am Ende des zweiseitigen Schreibens, das Dennis Rohde im Namen der Bundesregierung an die Grünen-Abgeordnete geschickt hat. Sie lautet kurz und knapp: „2,2 Mrd. Euro“. So viel Geld also stellt der Bund in diesem Jahr aus dem neuen, mit insgesamt 500 Milliarden Euro ausgestatteten „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) zusätzlich für den klimagerechten Umbau des Landes zur Verfügung. Aus Sicht Badums hätte Rohde wohl auch schreiben können: schlappe 2,2 Milliarden Euro.
UmweltpolitikWie die Milliarden für den Klimaschutz schrumpfen
Ihre Zustimmung zum Sondervermögen hatten sich die Grünen teuer abkaufen lassen: 100 Milliarden Euro sollten zusätzlich in den Klimaschutz fließen. Doch die Realität sieht weitaus dürftiger aus.
Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin
