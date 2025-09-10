Zum Hauptinhalt springen

UmweltpolitikWie die Milliarden für den Klimaschutz schrumpfen

Lesezeit: 3 Min.

Die Förderprogramme für Klimaneutralität, etwa für energetische Sanierungen, sind teuer. Das Finanzministerium spricht von 36,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Eine Nebelkerze?
Die Förderprogramme für Klimaneutralität, etwa für energetische Sanierungen, sind teuer. Das Finanzministerium spricht von 36,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. Eine Nebelkerze? (Foto: Sven Simon/Imago)

Ihre Zustimmung zum Sondervermögen hatten sich die Grünen teuer abkaufen lassen: 100 Milliarden Euro sollten zusätzlich in den Klimaschutz fließen. Doch die Realität sieht weitaus dürftiger aus.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Antwort auf Lisa Badums Frage findet sich ganz am Ende des zweiseitigen Schreibens, das Dennis Rohde im Namen der Bundesregierung an die Grünen-Abgeordnete geschickt hat. Sie lautet kurz und knapp: „2,2 Mrd. Euro“. So viel Geld also stellt der Bund in diesem Jahr aus dem neuen, mit insgesamt 500 Milliarden Euro ausgestatteten „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) zusätzlich für den klimagerechten Umbau des Landes zur Verfügung. Aus Sicht Badums hätte Rohde wohl auch schreiben können: schlappe 2,2 Milliarden Euro.

