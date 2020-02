Im vergangenen Jahr hatte die kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt gewordene Absage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Spekulationen über ein Zerwürfnis mit Kanzlerin Angela Merkel geführt. Tatsächlich zwangen ihn vor allem die innenpolitische Situation mit den Gelbwesten-Protesten in Paris zu bleiben.

In diesem Jahr ist Macron der Auftritt als Stargast in München sicher. Der Präsident wird mit Spannung erwartet. Seine provokante These vom "Hirntod" der Nato hat viele in Europa verstört, aber er hat damit auch eine Debatte angestoßen. Vor einer Woche erst bot Macron an, die französischen Atomwaffen stärker in den Dienst einer gemeinsamen europäischen Verteidigung zu stellen.

Detailansicht öffnen Mit Spannung erwartet: Emmanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

Bei der in einer transatlantischen Tradition stehenden Zusammenkunft im Bayerischen Hof wird das Gesprächsstoff bieten. Aus den USA haben sich neben der von Nancy Pelosi angeführten Kongress-Delegation Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef Mark Esper angesagt, deren Auftritte in der Konferenz-Choreografie am Samstagmorgen noch vor Macron vorgesehen sind, ebenso wie die Rede von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der vor sechs Jahren als Außenminister eine Rede über Deutschlands Verantwortung in der Welt gehalten hat, wird die Konferenz am Freitagnachmittag eröffnen und eine deutsche Perspektive beisteuern, die am Samstag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ergänzt wird.

Detailansicht öffnen Frisch vom Impeachment: Nancy Pelosi. (Foto: Yuri Gripas /Reuters)

Welchen Stellenwert auch Konferenzleiter Wolfgang Ischinger der Rolle Europas zumisst, lässt sich am Sonntag ablesen. Der Schlusstag war bislang meist den Krisenherden des Nahen Ostens gewidmet. In diesem Jahr aber debattieren die Außenminister Frankreichs, Italiens, Polens und Deutschlands sowie der Sicherheitsberater des britischen Premiers und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell miteinander. Sie hatten dann schon am Samstagabend beim Staatsbankett des bayerischen Ministerpräsidenten in der Münchner Residenz Zeit, sich über Macrons Ideen auszutauschen.

Detailansicht öffnen Spricht am Freitag: Frank-Walter Steinmeier. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Die meisten von ihnen werden auch an einem Außenministertreffen zu Libyen teilnehmen, zu dem Heiko Maas für Sonntagmorgen eingeladen hat. Es ist das erste Treffen nach der Berliner Konferenz, bei der sich Mitte Januar die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ebenso wie führende europäische Staaten und die in den Bürgerkrieg verwickelten Regionalmächte auf die Einhaltung des UN-Waffenembargos verpflichtet hatten, ebenso wie auf einen neuen Friedensprozess. Der Konflikt allerdings hat sich seither nur noch weiter zugespitzt, die Waffenlieferungen gehen unvermindert weiter.