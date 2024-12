Belgien:Ehemaliger EU-Kommissar unter Verdacht der Geldwäsche

Der belgische Spitzenpolitiker Didier Reynders, bis vergangenen Samstag noch EU-Kommissar, steht unter dem Verdacht der Geldwäsche . Nach übereinstimmenden Medienberichten haben belgische Ermittler den 66-jährigen Politiker am Dienstag vernommen und seine Häuser in der Brüsseler Gemeinde Uccle sowie in der Nähe von Lüttich durchsucht.

Die Ermittlungen betreffen demnach einen Zeitraum von mehreren Jahren und reichen bis mindestens ins Jahr 2023 hinein. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, hätte Reynders als EU-Kommissar für Justiz kriminelle Handlungen begangen.

Reynders ist einer der bekanntesten belgischen Politiker

Die Brüsseler Zeitung Le Soir und die Rechercheplattform Follow the Money machten die Affäre am späten Dienstagabend publik. Die Brüsseler Generalstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen bestätigt, so hieß es. Eine öffentliche Stellungnahme der Ermittler selbst lag bis Mittwochmorgen nicht vor, auch von Reynders selbst gab es bisher keinen Kommentar. Woher das mutmaßliche Schwarzgeld stammen soll, blieb unklar. Reynders soll jedenfalls versucht haben, es durch systematisches Glücksspiel bei der staatlichen belgischen Lotterie reinzuwaschen.

Reynders, ein Jurist, ist einer der bekanntesten Namen in der belgischen Politik. Er führte 2004 bis 2011 die im französischsprachigen Landesteil Wallonien beheimatete liberale Partei, genannt Mouvement Réformateur (MR), der zum Beispiel auch der vormalige Ratspräsident Charles Michel angehört.

Von 1999 bis 2011 war Reynders belgischer Finanzminister, von 2011 bis 2019 Außenminister. Danach nominierte ihn die belgische Regierung für die EU-Kommission. Präsidentin Ursula von der Leyen vertraute ihm Fragen von Justiz und Rechtsstaatlichkeit an. In diesem Jahr kandidierte er vergeblich für das Amt des Vorsitzenden des Europarats.

In früheren Jahren war Didier Reynders als Minister selbst verantwortlich für die staatliche belgische Lotterie, die er nun für die Geldwäsche genutzt haben soll. Laut den Medienberichten liegt den Ermittlungen eine Meldung der Finanzaufsichtsbehörde zugrunde, die bei der Lotterie angesiedelt ist. Sie soll verdächtige Transaktionen von Reynders über einen längeren Zeitraum hinweg und in großer Höhe bemerkt haben.

Glücksspiel gilt als gängiges Mittel der Geldwäsche

Reynders soll, vorwiegend mit Bargeld, sogenannte „E-Tickets“ gekauft haben, Gutscheine im Wert von einem bis zu 100 Euro, die in allen Verkaufsstellen in Belgien erworben und auf ein Spielkonto bei der Nationallotterie überwiesen werden können. Die angefallenen Gewinne sollen demnach auf das Girokonto von Reynders überwiesen worden sein. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, hätte Reynders also große Verluste in Kauf genommen, um sein Schwarzgeld zu waschen. Glücksspiel gilt allerdings als gängiges Mittel der Geldwäsche.

Nach Angaben der Zeitung Le Soir laufen die Ermittlungen gegen Reynders bereits seit dem Jahr 2023. Die Generalstaatsanwaltschaft habe allerdings mit Vernehmungen und Hausdurchsuchungen gewartet, bis Reynders aus dem Amt als EU-Kommissar ausscheidet und die damit verbundene Immunität verliert. Reynders zeigte sich zuletzt „tief enttäuscht“, dass er für keine zweite Amtszeit nominiert wurde. Die belgische Regierung schickte stattdessen Außenministerin Hadja Lahbib in die Kommission, die derselben Partei wie Reynders angehört.

Schon vor fünf Jahren kursierten Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche gegen Didier Reynders. Ein Geheimdienstagent beschuldigte ihn laut Medienberichten, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen erhalten zu haben. Das Geld habe er durch den Kauf von Kunstwerken und Immobilien gewaschen. Die Ermittlungen wurden nach kurzer Zeit jedoch ergebnislos eingestellt.