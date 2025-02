Bei der Bildungsmesse Didacta, die am kommenden Dienstag in Stuttgart beginnt, hat die AfD einen Stand angemeldet. Dagegen formiert sich nun lauter werdender Protest. In einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben fordert ein Bündnis von Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden, dass Europas größte Bildungsmesse „kein Forum für demokratiefeindliche Parteien bieten“ dürfe. Die AfD gehöre nicht auf die Didacta, da sie in Teilen rechtsextremistisch sei. Der Didacta-Verband und die Messe Stuttgart haben jedoch die Auffassung geäußert, dass sie den AfD-Stand nicht verbieten könnten. „Politische Institutionen“ seien als Aussteller erlaubt, hieß es. Die Messe sieht sich verpflichtet, die geltenden Zulassungskriterien „neutral zu beachten und umzusetzen“.