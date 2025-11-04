Er gilt als der vielleicht mächtigste amerikanische Vizepräsident aller Zeiten (bis heute). Er war, als er Anfang 2009 aus dem Amt schied, als Darth Vader der US-Politik verschrien, benannt nach dem intergalaktischen Ur-Bösewicht der Star-Wars-Trilogie; die Linke hasste ihn. Und doch zollte sie ihm grollend Respekt, als er, der urkonservative Republikaner, auf seine alten Tage hin seinen Parteifreund Donald Trump als „Feigling“ schmähte und wegen dessen Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 als „größte Gefahr für unsere Republik“ bezeichnete. 2024 rief er sogar zur Wahl von dessen Konkurrentin, der linken Demokratin Kamala Harris, zur US-Präsidentin auf. Am Montag ist Richard Bruce Cheney, genannt Dick, im Alter von 84 Jahren gestorben.