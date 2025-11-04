Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf seine Familie. Cheney sei den Folgen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefäßerkrankung erlegen.

Der republikanische Politiker war unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush von 2001 bis 2009 im Amt. Dessen Vater hatte ihn bereits Anfang der 1990er-Jahre zum Verteidigungsminister ernannt.

Cheney gehörte zu den Hardlinern seiner Partei. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die USA Anfang der 2000er-Jahre die Kriege in Afghanistan und im Irak begannen. Der Sender CNN nennt Cheney den „Hauptarchitekten des ‚Kriegs gegen den Terror', der dazu beitrug, das Land aufgrund falscher Annahmen in den unglückseligen Irakkrieg zu führen“.

Auch Jahre nach seiner Amtszeit als Vizepräsident gehörte Cheney noch zu den Schwergewichten des republikanischen Establishments. Diesen Einfluss versuchte er auch im gehobenen Alter zu nutzen – und stellte sich mit Vehemenz gegen den Republikaner Donald Trump.

Nach dessen erster Amtszeit brachte Cheney 2021 alle noch lebenden früheren US-Verteidigungsminister dazu, sich in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Washington Post gegen Trump zu stellen. Trumps Versuche, sich durch Lügen über einen gestohlenen Wahlsieg und durch Druck auf republikanische Funktionäre in Bundesstaaten, in denen er verloren hat, an der Macht zu halten, führten die USA auf „gefährliches, illegales und verfassungswidriges Terrain“, schrieben die ehemaligen Minister.

Vor der Präsidentschaftswahl 2024 erklärte Cheney öffentlich, dass er nicht für Trump stimmen werde. Seine Tochter Liz Cheney war Trump bei den republikanischen Vorwahlen unterlegen. Beide kündigten an, die Demokratin Kamala Harris zu wählen und unterstützten sie im Wahlkampf.