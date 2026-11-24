Wie macht man sich unsterblich? Tagebuchschreiben ist ein guter Anfang. Das zeigt der wunderbare Sammelband „Diaries of Note“, der jeden Tag einem intimen Eintrag widmet – aus dem Leben von Elton John, Jimi Hendrix oder Edith Wharton.

Es ist ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte. 366 Tagebuch-Einträge von 366 verschiedenen Persönlichkeiten über ein ganzes Jahr verteilt, von berühmten und weniger berühmten Menschen, vom neunten Jahrhundert bis heute. Jeder Tag ist hier ein Ereignis, jeder Tag bringt eine andere Stimmung, eine andere Beobachtung, eine andere Reflexion hervor. Manche Einträge sind Dokumente von zeithistorischer Bedeutung. Sie schildern detailliert etwa die Schrecken der Nazi-Herrschaft. Andere bestehen nur aus wenigen Sätzen, gar nur ein paar Worten – etwa wenn Elton John am 27. Oktober 1969 auf einem winzigen Kalenderblatt notiert: „Am Ende nichts geschafft, habe ‚Your Song‘ geschrieben.“ Und man kurz innehält und sich fragt: Wie bitte? Nichts geschafft?