Achtzig Prozent aller Rohdiamanten werden in Antwerpen gehandelt. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist das vor allem: ein Problem.

Jeder russische Diamant, der in Antwerpen gehandelt wird, trägt dazu bei, den Kreml zu stärken. Aber von einem Embargo will hier keiner was hören - außer es würde weltweit gelten.