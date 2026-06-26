Es sind zunächst nur wenige Daten auf einer Karteikarte der NSDAP, aber sie wurden jetzt offenbar für viele Menschen zum Anlass, es genauer wissen zu wollen. Waren ihre Großeltern oder auch Urgroßeltern in Hitlers Partei, wann sind sie eingetreten? Gibt es mehr zu erfahren? Die Süddeutsche Zeitung hat, so wie zuvor schon Zeit und Spiegel, die in diesem Jahr vom US-Nationalarchiv online gestellte Mitgliederkartei der NSDAP heruntergeladen, aufgearbeitet und für jeden leicht durchsuchbar gemacht.

Leserinnen und Leser können in dieser Mitgliederkartei nach den Namen etwa von Großeltern suchen und erfahren in ergänzenden Texten einiges zum historischen Kontext: Was geschah in den Monaten, in denen Opa, Urgroßmutter oder Großonkel der NSDAP beitraten, in Deutschland? Gehörten sie zu jenen Fanatikern, die sich Hitlers Führerpartei anschlossen, als die noch eine Splittergruppe war? Oder wurden sie, auch das gab es tausendfach, aus der Partei ausgeschlossen?

Das Interesse an einer solchen Suche enorm, die Resonanz groß. Uns erreichen viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die nun Nachfragen haben, Ergänzungen senden, auch Korrekturen – und berichten, dass sie durch die Suche erfahren haben, worüber bisher in der Familie nichts bekannt war.

Wir wollen, soweit das möglich ist, den Hinweisen von Leserinnen und Lesern nachgehen. Einen entsprechenden Aufruf hat mein Kollege Ralf Wiegand, Leiter unseres Investigativ-Ressorts, formuliert: Geschichte(n) schreiben: Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen in Berichten und Reportagen auch weitere Hintergründe liefern. Und die Süddeutsche Zeitung bietet an, die Ergebnisse der Recherche einzuordnen. In einem Chat mit Robert Probst, einem unserer Autoren, können sie Fragen stellen. Der Historiker beantwortet heute von 14 bis 15 Uhr Fragen zur NSDAP-Recherche.

Ich blicke in diesem Editorial auch deshalb noch einmal auf diese Recherche, weil unsere Erfahrungen mit den Reaktionen auch Hoffnung machen: Das Interesse an einer Beschäftigung mit dieser Vergangenheit ist offenbar viel größer als oft angenommen wird. Das ist, wie ich finde, eine gute Nachricht.

Fußball-WM 2026

Deutschland bei der WM 2026: Eine Leistung, die wenig Hoffnung macht. Das deutsche Nationalteam verliert das fürs Weiterkommen unerhebliche letzte Gruppenspiel gegen Ecuador verdient mit 1:2. Nicht mal Deniz Undav kann diesmal rettend eingreifen. Zum Artikel

Fußball-WM: Oranje wird ohne große Mühe Gruppensieger. Gegen ein erneut schwaches Tunesien gewinnen die Niederlande mit 3:1. Schweden und Japan trennen sich unentschieden, und ziehen beide in die nächste Runde ein. Zum Artikel

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Iran greift Containerschiff in der Straße von Hormus an. Die Revolutionsgarde greift mit einer Drohne ein Schiff nahe Oman an. Eine Durchfahrt sei nur auf iranischen Routen sicher, heißt es aus Teheran. Der Schiffsverkehr wird kurzfristig gestoppt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Bayer gewinnt vor Oberstem Gerichtshof der USA zu Glyphosat. Mit sieben zu zwei Stimmen hat der Oberste Gerichtshof zugunsten von Bayer entschieden: Der Konzern muss nicht vor einem Krebsrisiko beim Unkrautvernichter warnen. Dabei sagt die Internationale Agentur für Krebsforschung, dass Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ sei. Warum die Richter trotzdem anders entschieden. Zum Artikel

NSDAP-Kartei: Wie Sie nach einem Treffer weiterforschen können. Wer in der NSDAP-Mitgliederkartei fündig wird, will über die Person oft noch mehr herausfinden. Andere Archive könnten Antwort geben, manche auch online. Ein Überblick. Zum Artikel

Einzelhandel: Galeria erhält Millionenkredit für Sanierung. Die Warenhauskette erhält nach Wochen der Unruhe frisches Geld. Doch der damit verbundene Sanierungsplan könnte für einen Teil der Beschäftigten schmerzhafte Folgen haben. Etwa 30 der derzeit noch 83 bestehenden Warenhäuser gelten als Wackelkandidaten. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Ist Deutschland auf den Krisenfall vorbereitet? Bei einem Roundtable von SZ Dossier haben Vertreterinnen und Vertreter von Sicherheitsbehörden, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verbänden über Krisenvorbereitung gesprochen. Das Thema: Katastrophenvorsorge, Cyberabwehr, Zusammenhalt und Geopolitik funktionieren nicht mehr getrennt voneinander. Auch wichtig: Rumänien setzt bei der Einführung der europäischen digitalen Wallet auf die deutsche Lösung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Kanadas U-Boot-Entscheidung: Deutschland konkurriert mit Südkorea. Es ist einer der größten Rüstungsaufträge in der Nato-Geschichte: Kanada will bis zu zwölf neue U-Boote kaufen. Nur noch zwei Anbieter sind im Rennen: TKMS aus Kiel und Hanwha Ocean aus Südkorea. Es geht um weit mehr als um die Marine: Rohstoffzugang, Industriepolitik und die Zukunft des transatlantischen Bündnisses machen den Milliardenauftrag zu einem geoökonomischen Kräftemessen. Zum Briefing