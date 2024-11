Von Michael Schnippert

Am Jahresende ist auch die Koalition am Ende: Bundeskanzler Olaf Scholz will am 11. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Trotzdem treten noch einige Gesetzesänderungen der mittlerweile geplatzten Ampel-Koalition in Kraft.

Zu Ende gehen planmäßig auch zwei Großbaustellen der Deutschen Bahn. Umfahrungen und Schienenersatzverkehr sollen dann für die Strecken Hamburg – Berlin und Frankfurt – Mannheim vorbei sein. Was sich zudem für Verbraucher und Verbraucherinnen im Dezember ändert.

Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag erhöhen sich

Rückwirkend für das Jahr 2024 erhöhen sich die steuerlichen Grundfreibeträge. Das beschlossen Bundestag und Bundesrat im Oktober. Für Alleinstehende steigt der Freibetrag um 180 Euro auf 11.784 Euro, für Verheiratete um 360 Euro auf 23.568 Euro. Auch der Kinderfreibetrag wurde in dem Zuge angepasst. Er steigt um 228 Euro auf 6.612 Euro. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen spüren dies in ihrer Gehaltsabrechnung für Dezember und sollten mehr Netto auf dem Konto haben.

USB-C-Ladekabel wird vereinheitlicht

Die Bundesregierung setzt zudem ab dem 1. Dezember eine EU-Richtlinie um. Alle neu verkauften mobilen Geräte wie Smartphones und Tablets müssen verpflichtend mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Damit reicht künftig ein Ladekabel für mehrere Endgeräte. Die EU erhofft sich davon weniger Elektroschrott sowie finanzielle Entlastungen für Kundinnen und Kunden. Ab 2026 gilt das auch für Laptops.

Deutsche Bahn: Teurere Tickets und weniger Baustellen

Jedes Jahr im Dezember erhöht die Deutsche Bahn die Ticketpreise. Dieses Mal wird es für Einzel- und Vielfahrer teurer.

Flexpreise steigen durchschnittlich um 5,9 Prozent und können nur noch bis einer Woche vor dem Geltungstag kostenfrei storniert werden.

Die BahnCard 100 steigt um 6,6 Prozent und ist für 4.899 Euro (2. Klasse) sowie 7.999 Euro (1. Klasse) zu haben.

Zeitkarten kosten künftig 5,9 Prozent mehr, davon ist auch das Deutschlandticket betroffen, allerdings erst ab 1. Januar.

Die Art von Sparpreistickets, die bis einen Tag von der Reise gegen eine Gebühr von zehn Euro storniert werden können, sollen mindestens 21,99 Euro kosten.

kosten. Nicht davon betroffen sind nicht stornierbare Super-Sparpreis-Tickets, die weiterhin ab 17,99 Euro zu kaufen sind.

Die ICE-Fahrt zwischen Hamburg und Berlin geht ab dem 15. Dezember wieder schneller: Dann endet die Umleitung über Stendal, die 45 Minuten kostete. Auch andere Einschränkungen wegen Streckensanierung sollen vorbei sein. Ebenso enden Schienenersatzverkehr und Umleitungen auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim planmäßig ab dem 15. Dezember. Dann soll die sogenannte Riedbahn, die seit dem 15. Juli saniert wird, wieder befahrbar sein.

Ab dem 16. Dezember können Bahnreisende direkt von Berlin in die französische Hauptstadt Paris fahren – über Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg. Die Fahrzeit soll rund acht Stunden betragen.

Höhere Strafen für Abtreibungsgegner

Der Streit um den Paragrafen 218 geht weiter. Wer jedoch Schwangere vor Beratungsstellen und Arztpraxen belästigt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das kann bis zu 5000 Euro hoch sein. Auch Ärztinnen und Ärzte werden geschützt, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und bei ihrer Arbeit von Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern behindert werden. Die Belästigung wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Weihnachtsbäume werden teurer

Wer einen Tannenbaum zu Weihnachten im Wohnzimmer stehen haben will, muss mehr Geld ausgeben. Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger teilte im Oktober mit, dass sich die Preise pro Meter Nordmanntanne zwischen 22 und 30 Euro bewegen werden. Das ist jedoch abhängig von der Region, der Lage und der Größe der Betriebe. „Ein Baum in der Innenstadt in München wird teurer sein für den Verbraucher als ab Hof im Odenwald“, betonte eine Sprecherin.

Wegen zunehmender Trockenheit gibt es insgesamt weniger geeignete Bäume, was ebenfalls zu steigenden Preisen führen wird.

Mehr Produktsicherheit für Kundinnen und Kunden

Was umständlich klingt, soll sich für Verbraucherinnen und Verbraucher positiv auswirken. Die „Allgemeine Produktsicherheits-Verordnung“ sorgt dafür, dass Produkte und Waren nicht gesundheitsschädlich sind. Dafür hat die EU grundlegende Sicherheitsanforderungen festgelegt.

Unterstützung für Obst- und Weinlandwirtschaft

Bäuerinnen und Bauern, deren Bäume und Reben vom Frost im April 2024 beschädigt wurden, und dadurch Ernteausfälle hatten, können nun EU-Hilfen beantragen. Insgesamt stehen 46,5 Millionen Euro bereit.

Wintersonnenwende am 21. Dezember

Für alle, denen die dunkle Jahreszeit zu dunkel ist, gibt es eine gute Nachricht. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende, danach werden die Tage wieder länger.

Mit Material der dpa.