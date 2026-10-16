Wie stark sich die Junge Union gerade fühlt, kann man bei diesem Deutschlandtag gleich zum Auftakt erleben. „Wer denkt nach, wer denkt vor, wer kämpft, wer gibt der Union den entscheidenden Push nach vorne?“, fragt JU-Chef Johannes Winkel in einem Film, der auf dem riesigen Bildschirm hinter der Bühne gezeigt wird. Und antwortet sofort: „Wir, die Junge Union.“ Als Winkel nach seinem Einmarsch in den Saal dann persönlich auf der Bühne steht, macht er auch noch eine Kampfansage: Allen denen, die die Union schon abschreiben wollen, könne er nur sagen: „Zieht euch warm an, denn wir nehmen unsere Zukunft in die eigene Hand.“

In der Jungen Union glauben sie, der Mutterpartei auf die Sprünge helfen zu müssen. Am Montag hatte das CDU-Präsidium nach einer zweitägigen Klausur, in der es um eine Reaktion auf die desaströsen Landtagswahlergebnisse gehen sollte, nur ein Ergebnispapier voller Floskeln präsentiert. Konkretes zum Umgang mit der AfD findet man in dem Papier nicht.

Vielleicht brauchen wir auch eine neue Union. JU-Chef Johannes Winkel

In Bonn, beim Deutschlandtag seiner JU, sagt Winkel auf die Frage, was er davon halte: „Am Präsidiumspapier haben wir uns jetzt nicht orientiert – und das war’s eigentlich dann dazu.“ Er beklagt, dass die CDU Politik mache, als ob man noch im Jahr 2010 wäre. Das Land habe sich seit damals geändert, die Politik aber leider nicht. Deutlicher kann man kaum auf Distanz zum Verhalten der Mutterpartei gehen.

Aber was will dann die Junge Union?

Er könne sich an keinen Wahlkampf erinnern, in dem die Familien im Mittelpunkt standen, klagt Winkel. Das sei das erste Thema, für das die Union wieder kämpfen müsse. Der JU-Chef appelliert aber auch an den Bundeskanzler. Es sei jetzt eine Frage des Verantwortungsgefühls für Deutschland, die Ergebnisse der Rentenkommisson auch tatsächlich umzusetzen.

An einer Stelle wird der 34-jährige Winkel noch grundsätzlicher. „Vielleicht brauchen wir auch eine neue Union“, sagt er. Eine Union, „in der nicht Alter, Amtsbonus, Geschlecht, Herkunft, Proporz“ eine Rolle spielen würden, sondern Kategorien wie Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Eine Union, die in der Mitte stehe, die Mitte aber nicht beliebig aussehen lasse. Vor allem aber eine Union, die sich vom Zeitgeist nicht nach links und trotz der Erfolge der AfD auch nicht nach rechts treiben lasse. Solange die AfD „völkische Positionen bezieht und Extremisten in ihren Reihen duldet, so lange werden wir nicht mit dieser Partei zusammenarbeiten“, sagt der JU-Chef. „Das ist für mich eine Frage des Charakters und nicht der Umfragewerte.“

Selbst in NRW liegt die CDU nur noch fünf Prozentpunkte vor der AfD

In der CDU kursiert gerade eine Projektion, die zeigt, welche Bundestagsabgeordneten ihr Mandat verlieren würden, wenn die aktuellen Umfragen das nächste Wahlergebnis würden. Es würde dann auch JU-Chef Winkel, seinen Stellvertreter Pascal Reddig und andere wichtige JU-Vertreter wie Johannes Volkmann oder Fredrik Bouffier treffen.

Aber so eine Projektion hätten sie bei der Jungen Union natürlich gar nicht benötigt, um zu erkennen, wie ernst die Lage ist. Die Union ist ja nicht nur in den bundesweiten Umfragen dramatisch abgerutscht. Auch die lange guten Werte in Hendrik Wüsts Nordrhein-Westfalen fangen an einzubrechen. Am Freitag kam eine neue Erhebung: In ihr liegt die CDU nur noch fünf Prozentpunkte vor der AfD. Bei der letzten Landtagswahl waren es noch mehr als 30 Prozentpunkte. Im April steht im bevölkerungsreichsten Bundesland die nächste Wahl an – entsprechend groß ist die Nervosität.

Am Freitagabend ist Wüst als Redner zum Deutschlandtag gekommen. Die Bundesrepublik sei in einem „ernsten Zustand“, sagt Wüst: „Es sind Fehler gemacht worden, und es ist Vertrauen verloren gegangen.“ Die jüngsten Wahlergebnisse zeigten, dass die politische Mitte in Deutschland unter einem riesigen Druck stehe.

An diesem Samstag kommt der Kanzler

Das darf man durchaus als Kritik an Friedrich Merz und der Bundesregierung verstehen. Aber Wüst vermeidet direktere Kritik. Stattdessen lobt er den Kanzler für dessen Einsatz in Europa. „Weil Friedrich Merz Europa zusammenhält, ist Europa wieder stärker in der Welt.“ Und weil Merz in der Nato Verantwortung übernommen habe, „hat das Bündnis neuen Halt gefunden“.

Besonders viel Applaus bekommt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident aber für seine Kritik an den Sondierungen in Berlin und an seiner Einschätzung der AfD. Die Verhandlungen in Berlin mit dem Ziel, die Linke an die Macht zu bringen, seien „eine Schande für die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland“, sagt Wüst. Die AfD-Abgeordneten im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt bezeichnet er als eine Gruppe von „Rechtsextremisten, Verrückten, Esoterikern, kriminellen Versagern und intellektuellen Tieffliegern“. Man werde nicht zulassen, „dass übelgelaunte Pessimisten, Radikale und Putins Papageien dieses Land übernehmen“.

An diesem Samstag kommt Friedrich Merz nach Bonn, am Sonntag Markus Söder. Wüst hat im Werben um die Gunst der Parteijugend schon mal ordentlich vorgelegt.

Nach den Auftritten von Hendrik Wüst und Johannes Winkel wird in Bonn die JU-Führung turnusgemäß neu gewählt. Winkel ist auf dem Deutschlandtag 2022 in Fulda das erste Mal an die Spitze gewählt worden. Damals kam er auf 87 Prozent. Diesmal erhält er 265 von 283 gültigen Stimmen, das sind sogar 94 Prozent. Ovationen im Stehen im Saal. Und Winkel dankt „für das starke Mandat“.

Es ist ein Mandat, das Winkel auch für ein Thema wird nutzen müssen, das in Bonn an diesem Freitag praktisch keine Rolle spielt. Nämlich die Frage, welche Mitverantwortung die Junge Union dafür trägt, dass die CDU bei den Landtagswahlen im September unter jungen Wählern besonders schlecht abgeschnitten hat.