Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schließen die deutschen Nachbarländer Dänemark und Polen ihre Grenzen. In Dänemark gelte die Maßnahme von diesem Samstag um 12 Uhr an, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend mit. Eine Schließung der Grenzen bedeutet, dass die Dänen Grenzkontrollen durch Polizei und Militär einführen. Diese gelten laut Frederiksen nach derzeitigem Stand bis einschließlich Ostern, also bis zum 13. April. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise kämen nicht mehr ins Land. Für Lastwagenfahrer, die Waren über die Grenze bringen, gilt das nicht, wie Justizminister Nick Hækkerup sagte.

Es werde weiter möglich sein, Lebensmittel, Medikamente und andere notwendige Waren nach Dänemark zu bringen, versicherte Frederiksen. Dänen könnten jederzeit in ihr Heimatland zurückkehren. Polizeichef Thorkild Fogde fügte hinzu, primär handele es sich um die dänischen Grenzen nach Deutschland und Schweden sowie im geringeren Umfang die Übergänge nach Norwegen. Dänemark hatte als eines der ersten Länder Europas bereits am Mittwoch die Schließung seiner Schulen und Kindertagesstätten angekündigt. Zuvor hatte sich die Zahl der Infektionsfälle im Land drastisch erhöht. Frederiksen sprach am Freitagabend von 801 bestätigten Infektionsfällen. 23 Menschen liegen demnach im Krankenhaus.

Die polnische Regierung hat am Freitagabend ebenfalls angekündigt, die Grenzen zu schließen. Die Maßnahme gelte von diesem Sonntag an, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Polnische Staatsbürger, die ins Land zurückkehrten, würden für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Restaurants, Bars und Casinos würden vorübergehend geschlossen.