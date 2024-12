Von Michael Bauchmüller, Berlin

Selbst der Deutsche Wetterdienst gibt schon vorsichtig Entwarnung. Zumindest die nächsten zwei Monate dürften eher zu warm als zu kalt werden, das jedenfalls besagen die saisonalen Basis-Klimavorhersagen der Behörde. Die Vorhersagen werden natürlich schwieriger, je weiter sie in die Zukunft reichen. Aber so eine richtige Kälteperiode, in der Heizungen auf Hochtouren laufen und das Gas in den deutschen Speichern dahinschwindet, die zeichnet sich nicht ab. Zum dritten Mal in Folge könnte Deutschland gut über einen Winter kommen, und das ganz ohne russisches Gas.