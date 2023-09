Immer noch mit Augenklappe: Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag.

Eigentlich will der Kanzler zu einer nationalen Kraftanstrengung aufrufen und auch die Opposition einbinden. Dann aber ergreift CDU-Chef Friedrich Merz das Wort und verdirbt Olaf Scholz die Laune.

Von Nicolas Richter, Berlin

Der Tag beginnt mit einer Umarmung: Innenministerin Nancy Faeser ist offenbar sehr froh, im Bundestag ihren Parteifreund Boris Pistorius (Verteidigung) wiederzusehen, und drückt ihn beglückt an sich. Das Bild passt zur Botschaft, die der Kanzler an diesem Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag überbringen will.