Es ist das Ende der Gewissheiten, das Deutschland derzeit so sehr spürt wie kaum ein anderes Land in Europa. Die Bundesrepublik hatte sich wie wenige andere Staaten an die Weltordnung nach dem Ende des Kalten Kriegs angepasst – und ist nun von der weltpolitischen Zeitenwende herausgefordert wie wenige andere. Alle wesentlichen geopolitischen Sicherheiten, auf denen die Außenpolitik des vereinigten Deutschlands beruhte, lösen sich auf.

Der europäische Einigungsprozess führt nicht automatisch hin zu einer immer engeren Zusammenarbeit zwischen den Ländern Europas. Die liberale Demokratie, die vergangenen Jahre haben das mehr als deutlich gemacht, wird nicht mehr als das einzig denkbare Regierungsmodell akzeptiert. Viele Akteure sind auch heute noch der Meinung, dass Konflikte mit militärischen Mitteln gelöst werden können. Auf absehbare Zeit kann es Sicherheit in Europa nur gegen Russland, nicht mit Russland geben. China ist immer weniger eine Lokomotive für die deutsche Exportwirtschaft, sondern ein Risiko für das deutsche Wirtschaftsmodell.

Kaum jemand blickt so pessimistisch in die Zukunft wie die Deutschen

Und spätestens mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus muss allen klar sein, dass sich Europa – und damit eben auch Deutschland – viel stärker um die eigene Sicherheit kümmern muss als zuvor. Amerika, das ist die klare Botschaft aus Washington, ist nicht mehr bereit, Europas Sicherheit zu subventionieren. Anders gesagt: Im Jahr 2025 befindet sich Deutschland in einer anderen Welt, in der das wirtschaftliche und außenpolitische Geschäftsmodell der Bundesrepublik an seine Grenzen stößt.

Es nimmt nicht wunder, dass die Erosion lieb gewonnener Annahmen bei den politischen Eliten, aber auch der breiteren Bevölkerung für Unsicherheit sorgt. Daten aus dem neuen „Munich Security Index“ zeigen, dass die Deutschen besonders pessimistisch auf die Welt und ihr eigenes Land schauen. So bewerten die Befragten in Deutschland nicht nur die gegenwärtige globale Sicherheitslage im Durchschnitt am schlechtesten von allen Befragten in den G-7-Staaten und in Brasilien, China, Indien und Südafrika.

Die Deutschen scheinen generell auch den Glauben an eine Besserung der Lage verloren zu haben: Nur 17 Prozent der Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass ihr Land in zehn Jahren sicherer sein wird. Und nur 16 Prozent gehen davon aus, Deutschland werde in zehn Jahren wohlhabender sein. Nur in Japan ist man pessimistischer. In China und Indien meinen dagegen etwa 60 Prozent der Befragten, dass ihre Länder in einem Jahrzehnt sicherer und wohlhabender sein werden. Gemessen an den Ergebnissen der Umfrage erscheint Deutschland als Land im Niedergang, das sich auf die Herausforderungen der weltpolitischen Zeitenwende nicht vorbereitet fühlt.

Im Ausland ist für viele klar: Die Deutschen könnten, wenn sie denn wollten

So viel zur Binnensicht. Von außen betrachtet steht Deutschland viel besser da. Während die Deutschen mehrheitlich glauben, dass ihr Land im nächsten Jahrzehnt an Einfluss verlieren wird, gehen Mehrheiten in den meisten anderen Ländern davon aus, dass Deutschlands Einfluss zunehmen wird. Aus der Sicht der Befragten in den meisten anderen Ländern befindet sich Deutschland nicht auf dem absteigenden Ast, sondern wird eher der Gruppe hinzugerechnet, die in Zukunft noch wichtiger wird. Doch bereits jetzt wird Deutschland vom Ausland zu den einflussreichsten Ländern der Welt gezählt. Im Durchschnitt sind 54 Prozent der Befragten in den anderen Ländern der Meinung, dass Deutschland eine Großmacht ist. In Deutschland sind es nur 22 Prozent.

Diese Diskrepanz zwischen Fremdwahrnehmung und deutschem Selbstbild mag auch einige der Missverständnisse erklären, die regelmäßig zwischen Deutschland und seinen Partnern entstehen. Während die Bundesregierung nicht müde wird zu betonen, dass Deutschland nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine ist, wird das bei Deutschlands Partnern als selbstverständlich wahrgenommen. Schließlich ist Deutschland auch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in der Nato. Eher weist man darauf hin, dass Deutschland gemessen an seiner Wirtschaftskraft deutlich weniger Unterstützung leistet als viele andere Länder in Europa.

Für Donald Trump und viele Amerikaner ist es zudem nicht nachvollziehbar, warum ein Land, dessen Wirtschaftskraft mehr als doppelt so groß ist wie die russische, nicht in der Lage sein sollte, gemeinsam mit seinen europäischen Partnern für Sicherheit in Europa zu sorgen. In Deutschland erscheint vielen schon der Gedanke daran abwegig, und es scheint, als würden sie sich selbst nicht viel zutrauen. Im Ausland ist aber für viele klar: Die Deutschen könnten, wenn sie denn wollten.

Möglicherweise liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte: Während das Ausland Deutschland tendenziell überschätzt, unterschätzen die Deutschen sich selbst und ihr eigenes Land. Dass Angela Merkel in der ersten Amtszeit von Donald Trump von der internationalen Presse zur Führerin der freien Welt erkoren wurde, ist nur ein markantes Beispiel für die oft überzogenen Erwartungen an Deutschland. Auch in Trumps zweiter Amtszeit wird Deutschland den Wegfall der amerikanischen Führungsmacht nicht wettmachen können. Aber wenn Deutschland nicht zumindest versucht, gemeinsam mit anderen Staaten für internationale Zusammenarbeit einzustehen, bleibt die Frage, wer denn sonst dazu in der Lage sein sollte.

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das deutsche Selbstbild kritisch zu hinterfragen. Deutschland muss keine Großmacht sein. Aber es muss aufhören, sich klein zu machen. Es glaubt uns ohnehin niemand.

Tobias Bunde arbeitet als Direktor für Forschung und Politik bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) und ist Professor an der Hertie School in Berlin. Sophie Eisentraut ist bei der MSC für den Bereich Forschung und Publikationen zuständig.