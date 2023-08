Die Marschflugkörper "Taurus" könnten auch Ziele in Russland erreichen - und dadurch zur Ausweitung des Krieges beitragen. Doch es gibt auch Argumente, die für eine Waffenlieferung von Deutschland an die Ukraine sprechen.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Für den Bundeskanzler ist es ein Déjà-vu. Die Diskussion über die Lieferung von deutschen Marschflugkörpern des Typs Taurus an die Ukraine erinnert an eine seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland immer wiederkehrende Konstellation: Die Ukraine bittet um ein Waffensystem, erhält Unterstützung aus der Politik auch in Berlin, aber Olaf Scholz zögert. Zeitweise war derlei Kritik am Kanzler zwar verstummt oder sie lief - nachdem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij während seines Deutschland-Besuches im Mai nicht mit Dank gegeizt hatte - ins Leere. Nun aber scheint sich die Geschichte zu wiederholen.