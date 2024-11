Sicherheitspolitik:Armdrücken statt Schulterschluss

Es wird gerade genau hingehört, was Team Trump mit Blick auf die Nato und das amerikanische Engagement in Europa verlauten lässt. Worte aus einem schon Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl geführten Interview erhalten da neue Aufmerksamkeit. Trumps designierter Vizepräsident J. D. Vance hat darin die militärische Unterstützung infrage gestellt, sollte die EU gegen den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) von Elon Musk regulatorisch vorgehen. Der Milliardär und Tech-Pionier hat die Plattform zuletzt zu einer Plattform für seinen engen Verbündeten Trump umgemodelt, und auch sonst verbreiten sich hier in erhöhtem Ausmaß Hass- und zweifelhafte Nachrichten. Als sich zuletzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kritisch einließ zu diesen Entwicklungen, verbreitete Musk via X folgende Botschaft auf Deutsch: „Habeck ist ein Narr.“ Den Kanzler hat er auch schon als „Narr“ bezeichnet. Das lässt ahnen, was Trump selbst so denkt.

Statt transatlantischem Schulterschluss droht also eine Politik der Erpressung, sachfremde Themen könnten miteinander verknüpft werden. Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), rät, auch das Thema des atomaren Schutzschildes der USA gegen Russland in den Blick zu nehmen. Für den Fall, das der Abzug der im rheinland-pfälzischen Büchel lagernden US-Atombomben drohen könnte. „Bislang sind wir vom atomaren Schutz der Amerikaner abhängig. Deswegen müssen wir schleunigst mit den Franzosen über die Abschreckung mit deren Atomwaffen sprechen“, sagte Schularick dem Spiegel. „Dann sind wir in den wirtschaftspolitischen Verhandlungen mit Trump ein bisschen weniger erpressbar.“

„Eigentlich wissen alle, dass die Mittel schon jetzt nicht ausreichen.“

Schon vor der geplanten vorgezogenen Bundestagswahl stellt sich die Frage, ob nicht präventiv gehandelt werden sollte – bereits jetzt. Die neue Bundesregierung wird vielleicht nicht vor Mai im Amt sein. Mangels eines vom Bundestag gebilligten Haushaltes wären bis dahin nur die nötigsten Ausgaben erlaubt. Jener von Musk als „Narr“ bezeichnete Habeck hat im Deutschlandfunk den bisher weitestgehenden Vorschlag gemacht: Noch vor der Neuwahl sollte der Bundestag ein zweites, wuchtiges Sondervermögens für die Bundeswehr beschließen. „Das Sondervermögen ist 2027 ungefähr ausgeschöpft“, betont Habeck. „Eigentlich wissen alle, dass die Mittel schon jetzt nicht ausreichen. Man kann das Geld meiner Ansicht nach nicht aus dem bestehenden Haushalt rausschneiden.“

Schon im Februar, als Trump drohte, nicht mehr wie bisher zu den Nato-Bündnispflichten zu stehen, gab es diese Debatte. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte damals: „Eine Erhöhung des Sondervermögens für die Bundeswehr würde ich nicht ausschließen. Es ist ja völlig klar, dass wir eher 300 statt 100 Milliarden benötigen, damit die Bundeswehr kriegstüchtig wird.“

Ein neues Sondervermögen braucht aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag – die ist je nach Abschneiden für die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht sicher nach der nächsten Wahl. „Egal, wer Bundeskanzler sein wird, und egal, wer die Regierung stellen wird, dieses Problem geht auch danach nicht weg“, betont Habeck deshalb. Auch die Union, die das erste Sondervermögen unterstützt hatte, sieht Handlungsbedarf bei der Bundeswehr, kann sich sogar eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorstellen. Aber CDU-Chef Friedrich Merz will erst Klarheit über das Datum der Vertrauensfrage von Olaf Scholz haben, bevor über konkrete Projekte gesprochen wird, die noch vor der Auflösung des Bundestags gemeinsam auf den Weg gebracht werden könnten.

In Fach- und Politikzirkeln werden auch zwei Alternativen diskutiert. Der Militärexperte Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München sagte der Süddeutschen Zeitung: „Ich bin eher für ein deutliches Anwachsen des regulären Verteidigungsetats, um etwa zehn Milliarden Euro im Jahr, weil das auch im Nato-Rahmen der bessere Weg ist, da dann die Planung besser ausgestaltet werden kann.“ Allerdings ist unklar, wie so viel Geld an anderer Stelle gespart werden soll. Wenn man ein Sondervermögen II mache, ist laut Masala zudem die zentrale Frage: „Von was für einem Kriegsbild gehen wir eigentlich aus, um daraus abzuleiten, was für Fähigkeiten man braucht.“ Aktuell sehe er bei den Themen Artillerie und bewaffnete Drohnen den größten zusätzlichen Handlungsbedarf.

Deutlich wie nie fordert die Nato mehr Ausgaben von Deutschland

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat wiederum vorgeschlagen, die Verteidigungskosten von der Schuldenbremse auszunehmen – und dies mit einem Kurzgutachten untermauert. Denn die Pflicht zur Aufstellung verteidigungsfähiger Streitkräfte sei ein Verfassungsauftrag gemäß Artikel 87a Grundgesetz. So könnte der reguläre Etat entsprechend stärker anwachsen, derzeit umfasst er rund 52 Milliarden Euro. Aber er wurde hier auch vom Kanzler ausgebremst. „Am sinnvollsten wäre es, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen“, findet auch der Ökonom Schularick. Dafür würde ein Satz im Grundgesetz reichen. Ein neues Sondervermögen wäre nur die zweitbeste Option. „Wir brauchen Handlungsfähigkeit ohne Ablaufdatum“, so Schularick. Auch die Rüstungsindustrie betont, nur mit gesicherter Planbarkeit über Jahre hinweg lasse sich die Rüstungsproduktion dauerhaft hochfahren. Doch auch für so eine Änderung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag.

Deutlich wie nie schaltet sich auch die Nato ein, fordert mehr Ausgaben von Deutschland, Richtung drei statt zwei Prozent der Wirtschaftsleistung – das wären aktuell rund 40 Milliarden Euro mehr pro Jahr im regulären Haushalt. In diesem Jahr wird erstmals das Zwei-Prozent-Ziel der Nato geschafft – das wird besonders Richtung Washington betont. Da es nun aber erst einmal keinen Haushalt für 2025 gibt, wackelt diese Marke schon wieder. Aber inmitten aller Unsicherheit gibt es zumindest einen Lichtblick: Auch die Union will bis zur Neuwahl weitere Rüstungsprojekte im Bundestag nicht blockieren. So wurde trotz Koalitionsbruchs bereits die Beschaffung von 200 Lkw für die Streitkräfte gebilligt – mit den Stimmen der Union.