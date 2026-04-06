Das Ziel ist klar: Deutschland muss verteidigungsfähig werden. Dazu gehört auch eine belastbare Infrastruktur. So belastbar, dass es möglich wäre, im Ernstfall schweres Gerät darüber zu verlegen. Schließlich liegt Deutschland mitten im Herzen Europas und sollte es zu einer Bedrohungslage etwa an der Nato-Ostflanke kommen, müssten Truppen und Material quer durchs Land transportiert werden.