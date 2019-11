US-Chefdiplomat Mike Pompeo und Außenminister Heiko Maas (SPD) haben knapp 30 Jahre nach dem Fall der Mauer die Bedeutung der Nato für die gemeinsame Sicherheit bekräftigt. "Die USA bleiben Europas wichtigster Verbündeter und Deutschlands wichtiger Verbündeter außerhalb Europas", sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister am Donnerstag in Leipzig. Pompeo forderte zum Kampf für gemeinsame Werte auf. Die Nato bezeichnete er als eine der wichtigsten strategischen Partnerschaften in der Geschichte.

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen haben sich seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 verschlechtert. Die US-Regierung warf dem Nato-Partner Deutschland mangelnde Militärausgaben vor, kritisierte das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf und drohte der EU mit Strafzöllen, was vor allem die deutsche Autoindustrie treffen könnte. Gleichzeitig setzte Trump auf politische Alleingänge ohne Abstimmung mit den Partnern.

Pompeo würdigte nun Deutschlands Rolle bei der internationalen Krisenbewältigung. "Deutschland ist ein großartiger Partner bei vielen internationalen Problemen", sagte er. "Wir haben dieselben Prinzipien, dieselben Sorgen. Gelegentlich haben wir einen anderen Ansatz. Das passiert unter guten Freunden und Verbündeten." Gespräche Pompeos mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sind diesen Freitag in Berlin geplant. In Leipzig erinnerten Maas und Pompeo an die lange Zusammenarbeit im Bündnis. "Ohne die Führungskraft Amerikas hätte es keine Wiedervereinigung gegeben", sagte Maas.

Pompeo hatte am Donnerstag zunächst US-Soldaten in Bayern besucht. Am Abend war er in der Leipziger Nikolaikirche. Gemeinsam mit Maas informierte er sich über die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren. Für Pompeo ist es auch ein persönlicher Besuch: Nach dem Abschluss als Klassenbester an der West Point Military Academy war er in den 1980er-Jahren als Panzerkommandeur an der innerdeutschen Grenze stationiert.