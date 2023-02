US-Präsident Joe Biden empfängt am 3. März Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Weißen Haus. Zu den wichtigsten Themen wird nach Angaben der US-Regierungszentrale vom Donnerstag der russische Angriffskrieg in der Ukraine gehören. In der nächsten Woche jährt sich der Beginn des Kriegs. Auch andere Sicherheitsfragen sollen auf den Tisch kommen, wie der Umgang mit China. Für Scholz ist es der zweite Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Er war Anfang Februar 2022 zum Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt. Schon damals spielte die Ukraine die zentrale Rolle, es waren bereits Zehntausende russische Soldaten an der Grenze des Nachbarlands aufmarschiert. Am 24. Februar 2022, begann Russland die Invasion. Kurz vor dem Jahrestag reist Biden nächste Woche nach Polen.