22 Sekunden. Dann ist der gemeinsame Auftritt auch schon wieder vorbei. Kurzer Handshake, freundliches Lächeln, ein knappes „Willkommen“. Jetzt muss es schnell gehen. Ab hinter die verschlossenen Türen. Jede Minute zählt.
Wadephul in WashingtonHören die USA den Deutschen überhaupt noch zu?
Lesezeit: 4 Min.
Themen von Venezuela bis Nahost in 90 Minuten. Nach ihrem Termin betonen Außenminister Wadephul und sein US-Amtskollege Rubio das freundschaftliche Verhältnis. Doch welche Werte verbinden beide Länder noch?
Von Peter Burghardt und Sina-Maria Schweikle, Washington D.C.
Lateinamerika:Trumps nächstes Ziel: Kuba
Der US-Präsident droht zum wiederholten Mal der sozialistisch regierten Insel und will die venezolanischen Öllieferungen auf null herunterfahren. Was das für die Menschen in Kuba bedeutet.
Lesen Sie mehr zum Thema