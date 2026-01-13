Zum Hauptinhalt springen

Wadephul in WashingtonHören die USA den Deutschen überhaupt noch zu?

Lesezeit: 4 Min.

Bundesaußenminister Johann Wadephul bei seinem Besuch in Washington D.C.
Bundesaußenminister Johann Wadephul bei seinem Besuch in Washington D.C. (Foto: (Foto: Dominik Butzmann/IMAGO/AA))

Themen von Venezuela bis Nahost in 90 Minuten. Nach ihrem Termin betonen Außenminister Wadephul und sein US-Amtskollege Rubio das freundschaftliche Verhältnis. Doch welche Werte verbinden beide Länder noch?

Von Peter Burghardt und Sina-Maria Schweikle, Washington D.C.

22 Sekunden. Dann ist der gemeinsame Auftritt auch schon wieder vorbei. Kurzer Handshake, freundliches Lächeln, ein knappes „Willkommen“. Jetzt muss es schnell gehen. Ab hinter die verschlossenen Türen. Jede Minute zählt.

Zur SZ-Startseite

Lateinamerika
:Trumps nächstes Ziel: Kuba

Der US-Präsident droht zum wiederholten Mal der sozialistisch regierten Insel und will die venezolanischen Öllieferungen auf null herunterfahren. Was das für die Menschen in Kuba bedeutet.

SZ PlusVon Benedikt Peters

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite