22 Sekunden. Dann ist der gemeinsame Auftritt auch schon wieder vorbei. Kurzer Handshake, freundliches Lächeln, ein knappes „Willkommen“. Jetzt muss es schnell gehen. Ab hinter die verschlossenen Türen. Jede Minute zählt.

30 Minuten waren für das Gespräch zwischen dem US-Außenminister Marco Rubio und Johann Wadephul (CDU) ursprünglich angesetzt. Dabei könnte die Themenbreite der beiden Chefdiplomaten eigentlich wochenlange Konferenzen füllen: die Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela, die damit verbunden Entführung des Präsidenten Nicolás Maduro, Trumps Drohgebärden in Richtung Kuba und Grönland, ein möglicher US-Militäreinsatz in Iran, die fragile Waffenruhe im Gazastreifen – und nicht zuletzt die Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine.

Am drängendsten dürfte wohl die Frage nach dem Ort sein, der mehr oder weniger zwischen Europa und Nordamerika liegt: die riesige, schnee- und eisbedeckte Insel, die man aus dem Flugzeugfenster sieht, wenn man von Deutschland in Richtung Westen reist. Grönland. Bis 1953 war die Insel eine dänische Kolonie und ist jetzt ein selbstverwaltetes Territorium des Königreichs. Donald Trump möchte das ändern und droht damit, Grönland notfalls zu annektieren. Die USA, sagt Trump, bräuchten die Insel aus Gründen der „nationalen Sicherheit“, und er müsse im Zweifel zwischen den Nato-Verpflichtungen und den eigenen Interessen abwägen. Das kann mindestens eine indirekte Drohung an die europäischen Staaten sein – und ein Test, wie geschlossen diese reagieren.

Wenn man diese Reise des deutschen Außenministers auf ein Wort bringen wollte, wäre es: Warten. Bestätigungen aus Washington, D.C., kamen spät oder gar nicht. Marco Rubio musste den Termin verschieben, weil er sich am Vormittag ausführlich mit Donald Trump besprach, Rubio hält sich sehr häufig im Weißen Haus auf. Daraufhin musste wiederum Wadephul Termine verschieben und ging zur Weltbank. Und am Ende kam auch der Minister selbst verspätet, auf dem Sprung zum nächsten Termin nach New York.

Die gute Nachricht des Tages lautet: Das Gespräch mit Marco Rubio fand statt – und es dauerte etwa 90 Minuten, also deutlich länger als geplant. Die schlechte: Verlässlich ist nur das Unverlässliche. Mit Donald J. Trump im Weißen Haus wurde Ungewissheit zur Methode.

Spätestens seit dem Angriff auf Venezuela, der Verschleppung von Maduro nach New York und Trumps Annexionsplänen für Grönland drängt sich der Eindruck auf, dass sich das mächtigste Land der Welt von jenen Normen entfernt, die den Westen über Jahrzehnte zusammengehalten haben. Was zählt, scheint zunehmend das Recht des Stärkeren zu sein. Niemand könne ihn stoppen, sagte Trump kürzlich der New York Times, nur „meine eigene Moral“. Was er unter Moral versteht, erfährt die Welt ja seit einiger Zeit.

Rubios Aufstieg von „Little Marco“ zum außenpolitischen Wegbereiter

Sein Diplomat im State Department ist ihm dabei treu zu Diensten. Marco Rubio galt als außenpolitischer Falke, der nach amerikanischen Vorstellungen Demokratie und Menschenrechte in die Fremde tragen wollte. Jetzt ist er immer noch ein außenpolitischer Falke, aber Völkerrecht, Demokratie und Menschenrechte scheinen inzwischen auch bei ihm zweitrangig zu sein, wie man gerade in Venezuela sieht.

Stattdessen spricht Rubio wie sein Boss gerne vom venezolanischen Öl und hat sich offenbar insgesamt Trumps Machtpolitik angepasst. Bei Wadephuls erstem Besuch im Mai war er noch vergleichsweise unauffällig gewesen, obwohl der US-Präsident seinen Außenminister da bereits zusätzlich zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt hatte. Beide Ämter waren zuletzt unter Henry Kissinger vereint gewesen. Mittlerweile soll Rubio außerdem die Regierung in Caracas beaufsichtigen, und Trump könnte sich den Sohn kubanischer Einwanderer aus Miami auch als Kubas Präsident vorstellen, wie er kürzlich bekannt gab.

So hat sich dieser Mann von „Little Marco“, wie ihn Trump einst verspottete, zu „Trumps außenpolitischen Wegbereiter“ verändert, wie das Magazin The New Yorker gerade feststellt. Der Besuch aus Germany war nur ein Pflichttermin unter vielen in dieser Woche, gleich danach kam Nasry Asfura vorbei, der gewählte Präsident von Honduras. Am Mittwoch werden der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt aus Grönland erwartet.

Wie verlässlich ist der Partner in Washington für die Deutschen und Europa noch?

Mit Wadephul sei über „globale Herausforderungen“ gesprochen worden, berichtet das US-Außenministerium knapp. Venezuela, Ukraine/Russland, Iran – beide Minister „bekräftigten ihr Engagement für eine Vertiefung der deutsch-amerikanischen Partnerschaft in diesen wichtigen Bereichen“, heißt es aus Rubios Behörde, das klingt in diesen Zeiten immerhin recht freundlich.

Als Wadephul später vor die deutsche Presse tritt, wirkt er sichtlich zufrieden. Es sei ein „sehr freundschaftliches, ein sehr intensives Gespräch“ gewesen. Man sei sich „bewusst, dass wir enge Verbündete, enge Freunde sind“. Deutschland und Europa bräuchten „einen verlässlichen Partner in Washington“ – und umgekehrt. Nur: Welche Werte verbinden die beiden Länder noch?

Wadephul erinnert daran, dass man ja noch immer in einem gemeinsamen Bündnis sei, der Nato. Die USA stünden „voll und ganz an der Seite Europas“, um „Recht und Freiheit in der westlichen Welt zu verteidigen: Daran gibt es überhaupt keine Zweifel“. Wadephul rät den Europäern, „nicht Dinge in Zweifel zu ziehen, die in Washington nicht in Zweifel gezogen werden“.

Allerdings machen Trump und seine Leute kein Geheimnis daraus, was sie über diese Europäer denken. In ihrer neuen Sicherheitsstrategie haben die USA einen Bruch mit Europa vollzogen, das hatte Vizepräsident J.D. Vance in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz ja schon ziemlich intensiv angedeutet. In dem Papier sieht Donald Trumps Amerika eine Abkehr von traditionellen Allianzen vor und fordert von Europa stärkere Eigenverantwortung in der Verteidigung, die EU wird als eine Art selbstzerstörerisches Monster beschrieben. Ob so ein verlässlicher Partner aussieht?