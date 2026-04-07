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AußenpolitikDer Problemlöser im Hintergrund

Lesezeit: 2 Min.

Günter Sautter ist außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers, hier bei einer Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt vergangenes Jahr.
Günter Sautter ist außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers, hier bei einer Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt vergangenes Jahr. Kay Nietfeld/dpa

Günter Sautter agiert als außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers meist fernab der großen Bühne – aber blitzschnell, etwa wenn sein Chef den US-Präsidenten verärgert.

Von Daniel Brössler

Zu behaupten, dass die Welt am 3. März noch in Ordnung gewesen ist, wäre verwegen. Günter Sautter konnte trotzdem zufrieden sein. Der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz saß eine Armlänge von seinem Chef entfernt auf dem Sofa im Oval Office und durfte erleichtert die Nettigkeiten vernehmen, die Donald Trump über den deutschen Kanzler zu sagen wusste. Dem einstigen britischen Premierminister Harold Wilson wird der Ausspruch zugeschrieben, eine Woche sei eine lange Zeit in der Politik. Wenn das stimmt, was ist dann ein guter Monat in der Welt von Donald Trump?

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