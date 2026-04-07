Zu behaupten, dass die Welt am 3. März noch in Ordnung gewesen ist, wäre verwegen. Günter Sautter konnte trotzdem zufrieden sein. Der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz saß eine Armlänge von seinem Chef entfernt auf dem Sofa im Oval Office und durfte erleichtert die Nettigkeiten vernehmen, die Donald Trump über den deutschen Kanzler zu sagen wusste. Dem einstigen britischen Premierminister Harold Wilson wird der Ausspruch zugeschrieben, eine Woche sei eine lange Zeit in der Politik. Wenn das stimmt, was ist dann ein guter Monat in der Welt von Donald Trump?