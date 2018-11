2. November 2018, 18:56 Uhr Deutschland und Polen In der Krise

Die freundschaftliche Beziehung beider Regierungen ist einem Dauerkonflikt gewichen. Polens starker Mann will es so.

Von Daniel Brössler

Am Ende war es natürlich gut, dass sie miteinander geredet haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Minister hatten in Warschau Gelegenheit, sich auszusprechen mit den polnischen Kollegen. Dagegen ist nichts zu sagen, aber früher ging es um mehr. Da sollten zwei Kabinette miteinander tagen, die am gemeinsamen europäischen Projekt arbeiteten. Davon kann keine Rede mehr sein. Die Konflikte um Rechtsstaatlichkeit, Migration, Reparationsforderungen und die Pipeline Nord Stream 2 fügen sich zu einem Gesamtbild. Was es zeigt, ist klar: ein großes Zerwürfnis.

Es bringt nicht viel, dieses Bild zu beschönigen. Die Streitthemen verschwinden dadurch nicht. Die Demontage des Rechtsstaates in Polen geht die EU und geht die Deutschen an. Die Sorge der Polen und anderer Europäer vor einer zu starken Abhängigkeit von russischem Gas muss in Deutschland ernst genommen werden. Durch die harten Konflikte haben die Regierungskonsultationen einen veränderten Sinn bekommen. Zwischen Deutschland und Polen ist eine Art permanentes Krisenmanagement notwendig geworden. Ziel muss es sein, die Verflechtungen von Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu gefährden und den unvermeidlichen Schaden für die EU wenigstens zu begrenzen.

Abwegig wäre indes die Vorstellung, beide Regierungen könnten mit ein bisschen gutem Willen die Konflikte ausräumen. Solange Polens starker Mann Jarosław Kaczyński an seinem neuen Polen baut, wird die alte Freundschaft nicht wiederkehren.