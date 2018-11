2. November 2018, 18:56 Uhr Deutschland und Polen Die Risse bleiben sichtbar

Bei den gemeinsamen Regierungskonsultationen in Warschau bemühen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident MateuszMorawiecki, Gemeinsamkeiten zu finden. Angesichts der Differenzen gelingt es nur bedingt.

Von Daniel Brössler , Warschau

Drinnen haben die Ministerinnen und Minister artig Aufstellung genommen, draußen lauert der Ärger. Heiko Maas, Ursula von der Leyen, Horst Seehofer und die anderen müssen nur zur offenen Tür heraus schauen, zu der gleich Kanzlerin Angela Merkel und Premierminister Mateusz Morawiecki herein kommen sollen. Ein Häufchen Demonstranten steht da mit großen Plakaten: "Die Deutschen müssen bezahlen für die Ermordung von Millionen polnischen Bürgern."

Was dann drinnen bei den 15. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen am Freitag besprochen wird, dürfte die Demonstranten eher enttäuschen. Die Reparationsforderungen, die im Parlament in Warschau seit einiger Zeit von der regierenden nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (Pis) voran getrieben werden, spielen bei den Gesprächen offenbar kaum eine Rolle. Deutschland und Polen seien sich der großen Herausforderungen für die EU im Inneren und im Äußeren bewusst, sagt Polens Ministerpräsident Matesuz Morawiecki nach der Sitzung. Mit Kanzlerin Angela Merkel gebe es "immer mehr gemeinsame Auffassungen".

Auch Merkel ist bemüht, das Gemeinsame herauszustreichen. Gute Partnerschaft sei wichtig "in einer nicht unkomplizierten Welt". Auf der Suche nach dem Positiven finden beide vor allem die Wirtschaft. Die Kanzlerin verweist auf einen jährlichen Handelsumsatz von 110 Milliarden Euro. Das sei ein "herausragender Beitrag" beider Länder. Morawiecki verweist darauf, dass die vier Länder der Visegrád-Gruppe zusammen Deutschlands wichtigster Handelspartner seien. In ökonomischen Dingen funke man auf einer "Wellenlänge". Und auch in den "nicht leichten" Fragen bemühe man sich um eine Annäherung der Standpunkte. Als eine solche Frage nennt er gleich selbst die Migration und deutet an, Polen werde wohl dem Beispiel Ungarns und zuletzt Österreichs und Tschechiens folgen und dem Globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen nicht beitreten. Die Kanzlerin wiederum stellt klar, wie wichtig sie diesen Pakt findet.

So sehr Merkel und Morawiecki sich bemühen, die Risse im deutsch-polnischen Verhältnis bleiben auch beim Treffen der beiden Kabinette sichtbar. Ohnehin ist es seit geraumer Zeit immer mühseliger geworden, im deutsch-polnischen Verhältnis die Form zu wahren. Das zeigte sich auch im Oktober beim Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Berlin. Lange hatte man auf Duda auf deutscher Seite Hoffnungen gesetzt. Dahinter stand die Vorstellung, Duda könne als Gegengewicht zum Chef der Pis-Partei, Jarosław Kaczynski, das Schlimmste im Nachbarland verhüten. Schon vor Dudas Besuch in Berlin waren diese Hoffnungen aber enttäuscht worden, war er doch der Demontage des Rechtsstaates keineswegs ernsthaft entgegen getreten. In Berlin dann schlug Duda einen Ton an, der keine Missverständnisse mehr zuließ.

Beim Deutsch-Polnischen Forum nach dem Zustand der Pressefreiheit befragt, schnappte er zurück, in Polen werde wenigstens über Sexualverbrechen berichtet - was eine Anspielung auf die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht 2015 sein sollte.

Bei den Themen Russland und Brexit herrscht Konsens - ganz anders als bei Nordstream 2

Die Außenminister vereinbaren bei den Konsultationen dann immerhin eine gemeinsame Erklärung, in der auf die "europäischen Werte" verwiesen wird, auf denen die EU gegründet sei. Im UN-Sicherheitsrat, in dem beide Länder nächstes Jahr Mitglied sind, soll zusammengearbeitet werden. Betont wird auch eine gemeinsame Haltung gegenüber Russland, das aufgerufen wird, die Minsker Vereinbarungen für Frieden in der Ukraine umzusetzen. Was die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 betreffe, so habe man aber "unterschiedliche Auffassungen". Die im Bau befindliche Röhre zwischen Russland und Deutschland stößt in Polen auf scharfe Kritik, wobei die Regierung in Warschau Wortführer einer ganzen Gruppe besorgter Staaten in Mittel- und Osteuropa ist.

Merkel und Morawiecki reden bei der Pressekonferenz aber lieber über anderes, etwa den Brexit. Da sei man praktisch einer Meinung, betonen beide. Im Interesse beider Länder sei es, enge Bindungen zu Großbritannien aufrecht zu erhalten. "Wir reden in Europa zu oft darüber, was uns trennt, statt darüber, was uns verbindet", sagt Morawiecki am Schluss noch. Die Demonstranten stehen da noch vor der Tür.