Die Hymne des polnischen Königreichs hieß „Gaude Mater Polonia“, auf Deutsch: Freue Dich, Mutter Polen. Davon existiert eine Handschrift, „ein mittelalterliches Fragment“, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Mittwoch in Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Deutschen die Handschrift geraubt. Nun wird sie Polen wieder übergeben. Die Rückgabe erinnere daran, dass die Geschichte zwischen Deutschland und Polen „schmerzliche Kapitel“ enthalte, sagte Wadephul.
Deutsch-polnisches VerhältnisWadephul für Entschädigungszahlungen an polnische NS-Opfer
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Zum 35-jährigen Bestehen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags haben sich die Außenminister und Verteidigungsminister getroffen. Die Polen sind nicht zufrieden, aber es gibt Fortschritte.
Von Viktoria Großmann und Valerie Höhne, Warschau, Berlin
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