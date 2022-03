Deutschland vertieft seine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Erforschung und Produktion von Wasserstoff. Man wolle noch dieses Jahr erste Lieferungen nach Deutschland möglich machen, teilte das Wirtschaftsministerium beim Besuch von Minister Robert Habeck in Abu Dhabi mit. Mehrere Kooperationsabkommen wurden unterzeichnet. Der Grünen-Politiker zeigte sich offen für den Einsatz von mit Erdgas produziertem Wasserstoff, bis ausreichend mit Sonnen- oder Windstrom erzeugter verfügbar ist. Beim sogenannten blauen Wasserstoff wird das bei der Produktion entstehende CO₂ gespeichert. Besonders bei den Grünen herrschen allerdings Zweifel an der dauerhaften, sicheren Speicherung. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung hat diese Option aber geöffnet. Neben den Wasserstoffprojekten steht im Zentrum von Habecks Reise das Bemühen, Ersatz für russische Öl- und Gas-Importe zu finden. Am Sonntag hatte er nach eigenen Angaben eine Energiepartnerschaft mit Katar vereinbart.