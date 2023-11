Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Freitag per Videokonferenz mit Chinas Staatschef Xi Jinping über die aktuelle Lage im Nahen Osten und der Ukraine ausgetauscht. Weitere Themen seien die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin mit. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei in dem Gespräch bekräftigt worden, "dass ein Nuklearkrieg nicht geführt werden darf und niemals gewonnen werden kann". Weitere Angaben wurden von der Bundesregierung nicht gemacht. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, Xi habe in dem Gespräch gesagt, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien stabiler geworden. Dies betreffe auch den Dialog über Fragen des Klimaschutzes, der schnellstmöglich fortgesetzt werden solle.