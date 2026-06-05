Nach der Niederlage Deutschlands im Rennen um einen nichtständigen Sitz im UN -Sicherheitsrat möchte sich die Bundesregierung offenbar sofort wieder bewerben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kündigte sie am Donnerstag formal ihre Bewerbung für die Perioden 2035/2036 und ⁠2043/2044 an. Sie folgt damit der Tradition, möglichst alle acht Jahre für zwei Jahre einen nichtständigen Sitz im höchsten UN-Gremium zu erhalten. Am Mittwoch war Deutschland ‌bei der Bewerbung um einen ‌Sitz für 2027/2028 gescheitert.

Deutschland muss jeweils in der sogenannten Gruppe der westeuropäischen und anderer Staaten wie Kanada kandidieren. Am Mittwoch wurden für die beiden Sitze dieser Gruppe in der UN-Vollversammlung Österreich und Portugal gewählt. Portugal erzielte 134 von 190 Stimmen. Für Österreich votierten 131 Mitgliedsländer von 190, für Deutschland entschieden sich lediglich 104 Staaten. Nötig war eine Zweidrittelmehrheit von 127 Stimmen, um gewählt zu werden. Die schnelle neue Bewerbung soll einerseits den Anspruch Deutschlands deutlich machen, international ‌eine sehr aktive Rolle einzunehmen.

Die schnelle Notifizierung soll aber auch verhindern, dass ‌andere Staaten später behaupten, ‌sie hätten nichts von dem deutschen Wunsch gewusst. Österreich hatte seine Kandidatur für die Periode 2027/2028 bereits vor 20 Jahren erklärt. Deutschland blieb im Turnus, sich alle acht ‌Jahre zu bewerben – begann sein Werben um Zustimmung also relativ spät. Dies wird als eine Ursache für die überraschende Niederlage der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt angesehen. Deutschland ist auch einer ⁠der wichtigsten Geldgeber der UN.

Kanzler Friedrich ‌Merz und ‌Außenminister Johann Wadephul hatten nach der Niederlage betont, dass Deutschland ein verlässlicher Unterstützer der multilateralen Ordnung bleiben werde. Wadephul widersprach bei einer Reise nach Mexiko auch Vorschlägen, nach dem Scheitern Deutschlands bei der aktuellen Kandidatur Gelder für die Vereinten Nationen zu kürzen. Über die Höhe des finanziellen Engagements entscheide das Parlament, aber er sei dafür, „dass wir bei den UN genauso engagiert bleiben wie bisher“, sagte der CDU-Politiker auf eine entsprechende Frage einer Journalistin.